Un peldaño más ante otro Tercera

El CD La Granja sumó un nuevo partido amistoso a su agenda estival jugando frente al Real Ávila con el que perdió por el resultado de 1-0, con un gol del delantero local Rober en el segundo tiempo. La plantilla de Paco Maroto se desplazó hasta la capital abulense para medirse a otro equipo de la Tercera División. Una prueba exigente que sirvió para que el conjunto azul continúe cogiendo ritmo de competición y siga engrosando su planteamiento físico y su esquema técnico. A pesar del marcador, el cuadro granjeño subió un peldaño más ante un rival de categoría superior de cara al inicio de la competición liguera, sacando en claro los aspectos a mejorar durante las siguientes semanas.



Se inició el encuentro y los dos equipos salieron con la intención de evidenciar su despliegue físico, presionando con intensidad la creación del rival. Los locales quisieron tomar la iniciativa y fueron acercándose al área de Truji en ocasiones de Etienne, Edu, Javi de Mesa o Jesús Sánchez. El ritmo de los integrantes del Ávila fue disminuyendo y La Granja se acopló sobre el Adolfo Suárez, aunque sin ver puerta. Le costó a los visitantes llegar con pulcritud a la meta defendida por Julen y no fue hasta el filo del descanso cuando Mario mandó la primera señal de peligro, que se marchó fuera tras aprovechar un descuido de la zaga abulense.





Se reanudó el segundo tiempo y Maroto introdujo a Juli por Cobi y en la portería a Dani en lugar de Truji. El técnico local César Jiménez mantuvo su bloque y sus componentes tensaron el marcador en el inicio, con un mano a mano de Domenech ante el guardameta Dani. Las tablas en el electrónico se mantuvieron y los hombres de Maroto se vinieron arriba con una contra que culminó Mario a las manos de Julen.



En el bando local, aparecieron las primeras sustituciones con la entrada de Roa, Raúl Arroyo y Rober por Jesús Sánchez, Etienne y Edu. Fue el propio Rober el que, en apenas tres minutos en el terreno de juego, el que dio ventaja a su equipo al definir de manera eficaz una asistencia de la firma de Domenech.



La Granja intentó encontrar profundidad en sus acciones con la entrada de jugadores como Brando, Smit, Santi Marina o Mateo. Por parte de los abulenses salieron Josito, Issa, Garrido y el portero Chispi. Los visitantes pusieron rumbo al empate, aunque sin tino. Finalmente, fueron los locales los que acusaron la parcela de Dani y dispusieron de oportunidades para hacer el segundo. El encuentro concluyó, dejnando la primera victoria del Real Ávila después de cinco partidos de pretemporada.

MORATALAZ, EL SIGUIENTE En el caso de los granjeños, supuso un nuevo test para dar cabida a los nuevos integrantes y a los jugadores a prueba. El balance que sostienen los azules ante rivales de Tercera División es de un empate contra el Tres Cantos (1-1) y dos derrotas por la mínima ante el Alcobendas (1-2) y la del conjunto abulense. En su calendario de amistosos también ha sumado un triunfo en el trofeo de las fiestas de Mozoncillo contra el cuadro local. El próximo compromiso es este domingo, 20 de agosto, con el Moratalaz en el campo de El Hospital a las 19.30 horas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.