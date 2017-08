Cambios drásticos

El entrenador, Alberto Grande (arriba derecha), junto al equipo cuellarano de la temporada 2013/2014. / el adelantado

El Naturpellet Cuéllar afronta cambios de última hora dentro de su preparación de la próxima temporada. El entrenador Paco Mellado, recién incorporado, anunció el lunes por redes sociales que no podría dirigir al conjunto cuellarano en el nuevo curso que comenzará en septiembre.

El técnico no entrenará al equipo de Segunda División B debido a motivos profesionales que le impiden permanecer en la localidad entre semana, así que el club no ha dudado en buscar rápidamente un sustituto a Mellado, pues a falta de un mes darán comienzo los partidos de liga, y el equipo tiene que prepararse para ellos.

El encargado de hacerlo será Alberto Grande, que ya dirigió al equipo en temporadas anteriores. El vallisoletano llegó al conjunto cuellarano para afrontar la temporada 2013/2014 y, al finalizar ésta, quiso abandonar el club por motivos profesionales. Sin embargo, continuó un curso más debido a que no se encontró a nadie que lo sustituyera.

Al finalizar la temporada 2014/2015, Alberto anunció su salida definitiva del club cuellarano, y el encargado de sustituirle fue Ángel Zamora, natural de Fuentepelayo, que ha permanecido en las filas del equipo hasta el pasado curso, cuando se anunció su marcha y la posterior incorporación de Francisco Mellado como nuevo técnico.

Con su salida, el equipo tuvo que suspender los entrenamientos del lunes, pero en el día de hoy volverá a ponerse bajo las órdenes de Alberto Grande una vez más, para continuar con la labor de la preparación del equipo para este nuevo curso.

Calendario

El conjunto cuellarano todavía cuenta con un mes para volver a adaptarse a los entrenamientos de pretemporada, pues el nuevo curso dará comienzo el 23 de septiembre, fecha en la que se enfrentará fuera de casa al Guardo FS en su primera jornada de liga.

