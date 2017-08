El Espinar se impone al juvenil de la Gimnástica Segoviana en su primer encuentro amistoso

Primer partido de pretemporada de la UD El Espinar, que se disputó en el campo de Los Pinos de San Rafael, que será el feudo de la Unión gran parte de la esta temporada por las obras que se van a acometer en Los Llanos, habitual escenario de los partidos de los verdinegros.



El partido no tuvo mucha historia y evidenció la superioridad de los hombres de Luis Bertó sobre una Segoviana Juvenil que pecó de falta de experiencia. Muchas caras nuevas en el once inicial por parte de La Unión -incluyendo varios juveniles-, que está haciendo pruebas con las nuevas incorporaciones y que provocó muchas imprecisiones en el juego, hasta que Zurdo inventó un pase en profundidad para Galapa y el delantero aprovechó para batir al guardameta segoviano de disparo cruzado. Con este resultado se llegó al final de los primeros 45 minutos.



En la segunda mitad, Bertó dio entrada a jugadores más habituales y el juego mejoró sobre todo en el primer cuarto de hora, en el que Jaime puso el 2-0 mediante un duro disparo con la zurda desde fuera del área.

Poco después el propio Jaime botaría una falta al segundo palo de la portería gimnástica, donde apareció Edu de cabeza para hacer el tercero. En ese momento se durmió el partido, ya que La Unión no forzó más y la Segoviana apenas inquieto la meta espinariega.



Buena prueba de toque para el conjunto verdinegro que continuará la pretemporada con un enfrentamiento ante el CUC Villalba de la Regional madrileña, el próximo fin de semana como visitantes.



La Unión presenta las bajas de Charly, Gerardo, Víctor y Chopi de cara a esta campaña. Por contra tiene a prueba a varios jugadores, entre ellos al guardameta Diego, ex del CD La Granja, e Ismael, central procedente del CD Quintanar; más un ramillete de jugadores que han venido a probar con el equipo.

