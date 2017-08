En línea positiva

El centrocampista del CD La Granja Alberto Terleira conduce un balón ante la presión de un componente del Tres Cantos . / A.M.

El CD La Granja empató 1-1 en su tercer amistoso de pretemporada ante el CDF Tres Cantos de la Tercera División madrileña. La plantilla de Paco Maroto puso las tablas por mediación de Rogero tras ir perdiendo, en un encuentro en el que fue de menos a más e incluso llegó a tomar el dominio de la segunda parte. Sensaciones positivas las que deja el cuadro azul ante un rival de categoría superior, a la vez que va ganando tono físico y dando sitio a las nuevas incorporaciones y a los jugadores en pruebas.



El conjunto madrileño tomó la iniciativa ante la continua presión de los componentes de La Granja. Los locales quisieron sacar el balón jugado desde primera línea, con la colaboración del mediocentro Aguirre, pero les costó encontrar holgura tanto en la medular como en las bandas. El cuadro morado planteó un esquema defensivo asentándose sobre dos tercios del césped y replegó líneas para imposibilitar la profundidad a los hombres de Maroto.



Transcurrido el primer cuarto de hora, golpeó el Tres Cantos con un disparo de Miguel desde la frontal del área y sin presión de los rivales, que colocó en el fondo de la red para inaugurar el marcador.



El técnico granjeño le dio una vuelta a su sistema, introduciendo a Terleira para coger peso en la creación y retrasando a Aguirre en la posición de central junto a Pluma. El encofrado visitante dificultó la canalización de los locales y cruzar la cal del centro del campo se convirtió en todo un reto. Según fue consumiéndose el minutero, La Granja ganó en posesión y las llegadas a la parcela del guardameta Iván se fueron sucediendo, aunque sin manifestar peligro.

LA GRANJA, A MÁS Ya en el segundo tiempo, Maroto introdujo a Truji, Brando, Mateo, Piti y Cob por Dani, Manete, Mario, Piti y Juli, y los madrileños sacaron un once totalmente diferente. Apenas pasaron unos minutos y el 9 morado, Lalo, tuvo en sus botas la oportunidad de agravar las distancias en un mano a mano frente a Truji, pero el portero local despejó el disparo con una meritoria intervención.



Fue Dani Lázaro el que tentó al empate con un tiro desde fuera del área que se marchó fuera. Más cómodo y confiado se mostró La Granja y fue construyendo con criterio. El dominio local se vio traducido en el empate de Rogero, que llegó tras remachar un disparo de Lázaro que se estrelló en la madera. El Tres Cantos no dejó de competir, pese a no dar con la tecla en sus acciones. En los últimos minutos ambos bandas dispusieron de ocasiones, aunque sin tino y el encuentro finalizó en tablas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.