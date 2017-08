Una pretemporada exitosa

Guille intenta irse de varios jugadores rojiblancos del encuentro disputado el pasado mes de julio contra el Atlético de Madrid B. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana finalizó sus amistosos de pretemporada contra el Atlético Pinto, encuentro que se disputó en el campo de fútbol Amelia del Castillo y que finalizó con un empate a uno en el marcador. El conjunto segoviano se adjudicó el Trofeo Villa de Pinto ‘Memorial Arturo de la Hera’ en la ronda de penaltis.



Los azulgranas saltaron al campo con el objetivo de acabar sus encuentros de preparación de cara al inicio de liga de la mejor manera posible. Sin embargo, los madrileños no se lo pusieron fácil, puesto que en el minuto 11 llegó el primer gol del partido a cargo del Atlético Pinto. Ismael marcó el primer tanto tras recoger una pelota que se quedó sin dueño en mitad del área grande.



Al poco de comenzar la segunda parte, la Gimnástica Segoviana logró empatar el encuentro gracias a un tanto de Kike en el minuto 47. A partir de ahí, sin embargo, se produjeron muy pocas ocasiones de sumar más goles al marcador para ambos conjuntos, a pesar de que uno de los jugadores del Pinto remató un balón en el minuto 69 que el guardameta azulgrana logró detener antes de que entrara a portería.



Los de Pinto supieron dar más ocasiones de gol en los últimos minutos del segundo tiempo, pero los gimnásticos lograron mantener la talla y, a pesar de que no pudieron marcar más tantos, no dejaron tampoco que lo hicieran los madrileños.



Así, el partido terminó con un empate y la Gimnástica Segoviana logró alzarse con el Trofeo Villa de Pinto en la ronda de penaltis.



Los de Abraham García se enfrentarán el próximo domingo al Atlético de Madrid B en la primera jornada de liga de la Segunda División B.

