El fiasco de la electrolinera

En junio, el alcalde y el empresario Agustín Muñoz, promotores, inauguraban la electrolinera. / El Adelantado

Podría recargar 6 vehículos en una hora, lo que podría suponer 60 coches al día, pero la electrolinera que se inauguró el pasado mes de junio en La Granja todavía no carga ninguno. El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso ha explicado a EL ADELANTADO, que “aún no se puede recargar porque Unión Fenosa no ha terminado de conectar”

Por su parte, la empresa que la ha realizado y que gestionará la infraestructura, Esen SL, con sede en La Granja, no ha atendido las llamadas de este diario, por lo que no ha podido informarnos sobre el asunto ni dar su opinión al respecto.

La realidad es que la electrolinera solar, pionera en el mundo y promocionada a bombo y platillo, no presta ningún servicio y tampoco hay en ella ningún cartel informativo que avise de ello. Tal es el caso, que el Ayuntamiento ya cuenta con una queja de un usuario que intentó cargar su coche. La Guardia Civil le tuvo que asistirlo y, tras llegar tarde al trabajo, remitió un escrito al Ayuntamiento exponiendo su caso y solicitando de “no hagan publicidad engañosa”, ya que no había podido cargar su vehículo eléctrico en la moderna instalación.

El otro principal problema que ven los vecinos y políticos de la oposición del municipio, es su ubicación, junto al Parador de La Granja y la Puerta de la Reina.

El alcalde asegura que su emplazamiento es eventual y dice que buscará uno nuevo. Pero sus compañeros en del Consistorio granjeño le piden que ponga fecha para hacerlo y que vaya mirando posibles lugares donde ubicar las 90 placas solares y su estructura de acero galvanizado de 12 toneladas de peso, que ocupa unos 80 metros cuadrados y hasta cinco metros de altura.

“No le veo sentido”, asegura Juan Carlos Gómez, portavoz del PP en el Ayuntamiento del Real Sitio, quien, se da la casualidad de que Gómez vive justo en frente de la electrolinera y explica que “desde mi cocina y mi salón se ve perfectamente la electrolinera y la media diaria de vehículos que paran allí para cargar es cero”.

Aparte de la dudosa funcionalidad de la estructura, Gómez es claro y opina que el alcalde lo ha hecho sólo por imagen. “El alcalde se ha cargado un montón de plazas de aparcamiento ¿para qué? Simple y llanamente para salir en la prensa”, opina y continúa preguntándose “¿Qué beneficio tiene para el pueblo? Ni un puesto de trabajo, pérdida de plazas de aparcamiento, un enorme deterioro del entorno, incluídas las vistas de un Parador Nacional. Vamos, todo un negocio”, ironiza.

Lo más anecdótico para el político popular son las explicaciones del alcalde cuando dice que en los días nublados, en que los paneles solares no puedan cargarse, la energía será también 100% limpia. “¿Cómo puede asegurar eso?”, se pregunta. “Si fuera así las de todos los vecinos sería 100% limpia, ¿no?, porque sólo tenemos un transformador en el pueblo, por lo tanto ¿para qué pone placas solares ? Que ponga un enchufe y listo”, razona Gómez.

“Si al menos hubiera dado un puesto de trabajo a alguien lo entendería más” se lamenta, “es que la ha puesto en el peor sitio posible y es algo del todo innecesario. Los vecinos demandan otras cosas, no han pedido una electrolinera en el pueblo. O una solinera, que es como la llaman ahora. Y, mira, ese nombre me parece más correcto porque siempre está sola”, bromea para quitar hierro al asunto”.

El equipo de UPyD Centrados en San Ildefonso se muestra totalmente a favor de las energías limpias pero en contra de su emplazamiento y del proceso como se ha llevado a cabo.

“Su ubicación es una agresión total a La Granja. Hay varios edificios que son BIC (Bien de Interés Cultural) y, en su conjunto, el municipio lo es. Podría haber elegido cualquier otro sitio”, lamenta el portavoz de ese partido en el Real Sitio, José Luis Santos, quien exige que se busque otro emplazamiento para la gran infraestructura y que el alcalde diga cuándo la va a cambiar.

“Además, no fuimos informados ni pudimos decidir nada. Pero el alcalde no lo pasó por el pleno municipal para debatirlo ni aprobarlo. Simplemente un día nos lo comunicó”.

El concejal coincide con su compañero del PP en que “lo ha hecho sólo por figurar en la prensa”, además “dice que va a estar sólo un tiempo pero no lo creo”.

Por otro lado, lamenta Santos, “Además de no comentarlo ni pedir opinión, es que no hay estudios sobre ella del impacto medioambiental que provoca ni de su futuro rendimiento”. Santos da un paso más allá y se pregunta cuántos años tendrán que esperar para que vengan coches a usarla. Pone de ejemplo el aeropuerto de Castellón: “Historias grandilocuentes de políticos que quieren salir en los periódicos”..

