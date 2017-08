En busca del relevo de Gordo

Congreso Provincial de 2008, en el que Gordo fue elegido secretario general. / Kamarero

Nueve años después de que Juan Luis Gordo se convirtiera en secretario general del PSOE de Segovia —tras un tenso pulso con David Rubio, su predecesor en el cargo— el primero cree llegada la hora de su adiós como conductor del autobús donde viajan los socialistas segovianos. Su etapa ha concluido. Diversos motivos, entre los que figura su pública discrepancia con la actual dirección nacional socialista, le han llevado a tomar “una decisión difícil” pero tras la cual su entorno le ve “más tranquilo”. No hay marcha atrás. “Ha quemado todas sus naves”, sostiene uno de sus colaboradores, que ve ya muy cercano el final de su trayectoria política.

Al PSOE segoviano le toca ahora, en octubre, elegir nuevo secretario general, en un proceso no exento de tensiones internas. A fecha de hoy, en las quinielas aparecen dos nombres, los de José Luis Aceves y José Bayón. Ambos buscan ahora apoyos entre los 580 afiliados socialistas en la provincia. Están midiendo sus fuerzas.

Para aclarar al lector sobre la tendencia de los dos candidatos oficiosos, conviene decir que tanto uno como otro votaron por Susana Díaz en las recientes primarias del PSOE, si bien el posicionamiento de Aceves fue más discreto. Bayón lo hizo de una forma más notoria. Por otra parte, llama la atención que en los equipos de los dos haya interés por distanciarse de Gordo, cada vez más denostado entre los afiliados. “La gente de Aceves que me llama por teléfono me dice que Bayón es el candidato de Gordo, y los de Bayón aseguran que Gordo apoya a Aceves; me están calentando la cabeza con esta historia”, señala el alcalde de Navalmanzano, Pablo Torrego.

Así las cosas, Aceves y Bayón parecen dos gotas de agua. Pero no lo son. Bayón reconoce que “aunque nos unen muchas cosas, tenemos perfiles distintos”. El entorno de Aceves también quiere marcar distancias. En ese sentido, los de Bayón insisten en que su candidato representa la “renovación”. Pero la gente de Aceves antepone la dilatada trayectoria a su candidato a los aires nuevos de Bayón.

El alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, uno de los socialistas segovianos más reputados, antes de decantarse un nombre prefiere hablar del perfil que debe reunir el secretario general del PSOE segoviano. “Debe ser una persona que conozca la provincia, que sea conocido en la provincia, y con una larga trayectoria en pro de Segovia”. Dicho esto, el regidor granjeño entiende que quien reúne tales requisitos es Aceves, lo que no le quita para piropear las virtudes de Bayón, sobre todo su capacidad.

En el trasfondo del desafío Aceves - Bayón hay quien quiere ver la resurrección de viejas rivalidades entre socialistas de la capital y la provincia. Se argumenta, a favor de esa tesis, que la agrupación socialista de Segovia cerrará filas en torno a Bayón, mientras que las de la provincia apoyarán mayoritariamente a Aceves. Pero la realidad es más compleja.

“En Riaza no hay una posición como agrupación, cada militante votará según lo estime oportuno”, señala la alcaldesa de aquella villa del Nordeste, Andrea Rico, en una posición a tener muy en cuenta, pues en las primarias nacionales la agrupación riazana votó masivamente a favor de Sánchez, en detrimento de Díaz. En sentido parecido al de Rico se posiciona el exalcalde de El Espinar David Rubio, quien entiende que en este asunto “no habrá una posición de la agrupación (espinariega)”. Eso sí, Rubio señala, “a nivel personal”, que si él tuviera que decidir entre Aceves y Bayón, “lo tendría claro”. “Ninguno de los dos es un líder, pero se pueden hacer”, añade.

Aunque el papel que desempeñen las agrupaciones locales vaya a quedar diluido en este proceso, ello no es óbice para que destacados miembros de una en concreto, la de Segovia capital, ya hayan manifestado sus preferencias. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, considera que Bayón tiene “el perfil idóneo” para asumir el cargo. “Es muy sensato y equilibrado, cualidades fundamentales en política, y además comunica de una forma muy solvente”, sostiene Luquero, para la que su concejal “tiene además una formación estupenda y está comprometido con los valores del socialismo”. Alfonso Reguera también se deshace en elogios a Bayón y estima que “es la persona adecuada para que la ciudad y la provincia formen un tándem que lleve a Segovia hacia adelante”.

En vista de que quien va a decidir es la militancia, y no las agrupaciones locales, no resulta baladí conocer cómo se posiciona el influyente grupo de los sanchistas segovianos, cuya cabeza visible es Alberto Peñas. Pues bien, de momento no se ha inclinado a un lado u otro de la balanza. “No tenemos un candidato", declara el líder socialista de Otero de Herreros. Aunque no cierra la posibilidad a que esta corriente de opinión, vencedora en Segovia en las primarias que auparon a Sánchez a la secretaría general del partido, se acabe decantando por Aceves o Bayón, Peñas advierte que lo ocurrido a nivel nacional “no se puede extrapolar” a Segovia.

En esta tesitura, ¿quién de los dos es favorito?. “Aceves, sin lugar a duda”, sostiene uno de sus partidarios. ¿El motivo? “La mayor parte de los militantes están en la provincia, y Aceves conoce mucho mejor y ha trabajado mucho más por la provincia que Bayón”, explica ese socialista, quien, de paso, aprovecha para lanzar un dardo al oponente: “Bayón vive en Madrid y eso es algo que no gusta a la mayoría de los militantes”.

En esta fase previa al inicio de las hostilidades, la residencia de Bayón parece ser motivo de disputa. Quizá por ello, Alfonso Reguera, uno de sus principales valedores, recalca que Bayón “nació en Segovia, ha estado estudiando en Segovia y vive en Segovia, aunque también tiene casa en Madrid”.

No pocos afiliados, entre ellos el ‘jefe’ de los socialistas cuellaranos, Carlos Fraile, esperan que finalmente se llegue a una lista única, para evitar tiranteces. Pero los de Aceves no esconden su confianza en que Bayón, “cuando vea los apoyos que en realidad tiene” se retire.

Dado que la historia más reciente del PSOE está plagada de sorpresas (¿quién creía realmente que Sánchez derrotaría a Díaz?) nadie entre los militantes segovianos se atreve a vaticinar lo que pasará en octubre. “En la política, como en el fútbol, no hay favoritos; además, todo puede cambiar en un mes”, dice uno de los protagonistas del duelo. Así que habrá que esperar un poco más para ver como termina esta película.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.