Adiós, codornices, adiós

Una codorniz, en una rastrojera de Segovia. / Juan Matute - Vultour

No se oye a las codornices cantar en el campo. En vísperas de la apertura la ‘media veda’ en Castilla y León—el próximo martes, 15 de agosto—, los cazadores segovianos ya están resignados. La inmensa mayoría no cobrará ni una sola pieza de la especie ‘reina’ de la media veda.

Las codornices llegaron a tierras segovianas a finales de abril o comienzos de mayo, encontrándose un campo en pésimo estado, a causa de la sequía, donde resultaba harto difícil encontrar refugio, así que la mayoría optó por buscar mejores territorios. La vida no ha sido sencilla para las escasas codornices que se quedaron en Segovia, pues la siega fue rápida —en muchas ocasiones, cuando la planta estaba todavía verde—, dañando nidos y reduciendo todavía más el refugio. Así las cosas, esta media veda “se van a coger cuatro codornices contadas”, pronostica José Luis Gómez, delegado de la Federación de Caza en Segovia.

Cada año resulta más complicada la permanencia de las codornices en el sur de Castilla y León. Sus necesidades de humedad y refugio provocan su temprana emigración a otras latitudes del norte de España. Desde la propia Federación de Caza se estima que la cosecha temprana, la recogida inmediata de la paja y la eliminación de los linderos dejan sin posibilidades a las “pequeñas africanas”, que se ven obligadas a emigrar al norte, con mejores opciones de alimentación y seguridad.

“Antes —señala José Luis de Lucas, cazador de Mudrián— en mi coto yo podía cazar 30 codornices en una mañana, sin correr; ahora, dudo que en las 1.600 hectáreas del coto haya una docena de ejemplares”. La codorniz va a menos, es indudable, y por ello las perspectivas de los cazadores para la media veda son pésimas. “Si el año pasado la cosa estaba mal, éste va peor”, confiesa Gómez.

De Lucas defiende que la sequía no es la única culpable del descenso de especies cinegéticas, y acusa directamente a los agricultores, por “sus métodos agresivos”. “Ellos —critica— se preocupan de pedir dinero de la PAC, pero no de cumplir lo que la PAC exige”. En ese sentido, calcula que en Tierra de Pinares, a estas alturas del año, “el 90% del rastrojo ya se ha levantado, lo que está prohibido”, debido a que esa operación dificulta sobremanera el mantenimiento de la fauna Además, este cazador de Mudrián insiste en que, en su comarca, la proliferación de cultivos hortícolas ha supuesto “un abuso de productos fitosanitarios”. “Se está tirando veneno al campo, sin control, y los ecologistas no dicen nada al respecto”, lamenta De Lucas.

En tal tesitura de pobreza de codornices, un buen número de cotos segovianos no abrirán la media veda o reducirán las jornadas de caza.

Además de codorniz, en la media veda se puede cazar tórtola común, paloma torcaz, urraca, corneja y zorro, especies con menor atractivo para el cazador que la primera. Este verano “se está viendo poca tórtola común”, dicen los entendidos. La paloma torcaz, en expansión, es “la única que puede animar la media veda”, sostiene el delegado de la Federación de Caza en Segovia, quien acaba dibujando un “panorama sombrío” para la actividad cinegética en la provincia, pues de cara a la ‘veda general’ adelanta que la perdiz ha criado este año “bastante mal”. “Los bandos son pequeños, y de aquí a octubre se reducirá todavía más la población”, remata.

Por si parecían pocos los problemas de los cazadores, corren malos tiempos para quienes practican la caza de liebre con galgo. “Si un perro se pierde y cae en manos de una protectora, desaparece —denuncia Francisco Salamanca—, los mandan a otros países europeos para su adoptación; todo antes de que vuelva a ir a casa de un ‘salvaje’ galguero”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.