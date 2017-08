“Mi objetivo es estar en la final“

David Llorente durante su participación en el Campeonato de España de Slalom Olímpico disputado el pasado fin de semana. / el adelantado

El piragüista segoviano David Llorente se desplazará en el día de hoy a Alemania, concretamente a la ciudad de Hohenlimurg, para prepararse de cara al Campeonato de Europa Junior y sub-23 que dará comienzo este sábado.

Allí viajará junto a su hermano -y también piragüista- Sergio Llorente. Ambos lograron su participación en este campeonato gracias a los resultados cosechados en el campeonato de España de Slalom Olímpico celebrado en la localidad leonesa de Sabero.

David finalizó esta cita como subcampeón de España absoluto en la modalidad C1 y consiguió la medalla de bronce en K1 absoluta. Por su parte, su hermano Sergio logró ser subcampeón de España junior en K1.

Además, David consiguió en Sabero el pasaporte para participar la última semana de septiembre en el Campeonato del Mundo absoluto, cita con la que el palista se muestra tranquilo por el momento, pues “aún tengo tiempo para prepararlo y, antes de eso, acudiré a una o dos copas del mundo. Serán competiciones a nivel internacional absoluto para ver el nivel y para ir preparándome para este mundial”, apunta.

Respecto a su cita en Alemania, David acude con muy buenas sensaciones ya que considera que “el río es muy similar al de Sabero, es bastante físico y con muy poco desnivel, así que con mi participación en León hice una buena puesta a punto de cara a este Campeonato de Europa".

El principal objetivo que se marca es llegar a la final. “Voy a intentar dar el máximo posible, ir pasando desde las pruebas clasificatorias hasta la semifinal y, a partir de ahí, llegar a esa última prueba”, confiesa.

Allí se encontrará con rivales que también han participado en las competiciones que él ha disputado este año, pero cree que el río de Hohenlimurg “me puede favorecer bastante debido a que no es muy técnico. La parte positiva es que ninguno de mis rivales, a excepción de los dos alemanes, uno de ellos supongo que será de los favoritos, nunca han estado en ese canal, por lo que todos tenemos una semana para preparar el campeonato”.

David considera que el principal aspecto psicológico a tener en cuenta en el mundo del piragüismo es la confianza resultado “de todo el trabajo que haces antes de cada competición. En el momento de la bajada, cuanto te queda un minuto y empieza a pitar el reloj del tiempo que tienes, hay que intentar no ponerse nervioso, ya que estás a punto de bajar en un medio muy variable como es el río de aguas bravas, donde cambia mucho el caudal, la olas, y más aspectos. Ahí tienes que tener la mente fría y no pensar en nada más”, comenta, “si pones el ‘piloto automático’ todo sale bien. Tienes que estar concentrado y saber que en cualquier momento puedes tener que cambiar los planes y adaptarte a cada cambio”.

Respecto a su actuación esta temporada, la define como “muy buena”. A pesar de que este año no pudo conseguir la medalla en el Campeonato del Mundo sub-23, logró formar parte del equipo absoluto integrado por otros dos piragüistas de 30 y 31 años.

David considera que gracias a su integración en este grupo “voy a ir cogiendo experiencia, acudiré a competiciones absolutas como este mundial, con lo cual considero que este año ha sido muy positivo para coger más experiencia y aprender, aunque en ese aspecto me queda mucho todavía".

Este estudiante de CAFD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) compagina muy bien los entrenamientos con los estudios que realiza en la Universidad Isabel I. Esta institución, junto a EPAL y el Ayuntamiento de Palazuelos son sus sponsors, a los que David agradece su apoyo, ya que “sin ellos no estaría donde estoy”.

Mirando al futuro

El próximo año finalizará sus estudios universitarios, pero el segoviano confiesa que “me gustaría estudiar ingeniería informática o alguna otra carrera porque es importante formarse, quiero ir aprendiendo cosas que me interesan de cara al futuro”.

A pesar de que no sabe lo que le deparará dentro de unos años, tiene claro que “seguiré con el piragüismo hasta que me aguante el cuerpo y la mente. Ahora pienso como deportista, pero sé que me tengo que seguir formando y, cuando llegue el momento, decidiré lo que quiero hacer pero siempre teniendo muchas opciones para elegir”, concluye el segoviano.

