Llega la Primera

La plantilla completa del Naturpellet Segovia con dieciséis jugadores y el cuerpo técnico, en el primer entrenamiento de la temporada. / MARTA HERRERO

El Naturpellet Segovia echó a andar con un total de dieciséis jugadores sobre el parquet del pabellón Pedro Delgado. Diego Gacimartín, junto con el cuerpo técnico, impartió la sesión inaugural de la pretemporada con vistas a afrontar el nuevo curso en la Primera División de fútbol sala. “El objetivo tiene que ser consolidarnos en la competición”, reconoció el entrenador.



La vuelta al trabajo contó con la presencia de los catorce componentes de la plantilla blanquirroja, destacando la integración de las incorporaciones de Rodrigo López ‘Rodri’, Sergio González y de Javi Alonso. Los fichajes se unen así al bloque del curso pasado compuesto por Carlos Muñoz, Borja Blanco, Alvarito, Álex Fuentes, Buitre, Álvaro López, Edu, Juanfran y los porteros Cidao, Alberto y el joven Adrián. Al entrenamiento también se sumaron Guille y Julio, que este año vestirán la camiseta del Segosala de Tercera y que por el momento cumplirán su fase de preparación en el Naturpellet.



“Es muy complicado fichar jugadores y hemos hecho un equipo importante para ser duros y competitivos. El cambio de Segunda a Primera es grande y necesitamos hacer una pretemporada acorde al rendimiento que llevamos ofreciendo otras campañas. Queremos inculcar exigencia desde el primer día”, incidió Gacimartín.

Por otro lado, el cuerpo técnico mantiene su identidad, añadiendo la novedad del segundo entrenador Ángel Zamora. El preparador físico sigue siendo Isaías; como entrenador de porteros continúa Pedro; Óscar como fisioterapeuta; y Juan Carlos como delegado. “Durante la temporada habrá fases que tengamos doble sesión de trabajo y dependiendo del día que se dispute cada partido entrenaremos cuatro o cinco días”, aseguró.



En el punto de mira queda focalizado el arranque de Liga contra el Ríos Renovables Zaragoza. “Tenemos una base de diez jugadores del curso pasado y queremos adaptarnos cuanto antes a la categoría. Nuestra intención es llegar lo mejor posible al primer partido”, subrayó el técnico. Antes disputarán una serie de amistosos contra el Aspil-Vidal Navarra (el 23 de agosto), el CD Osasuna Magna (el 26), el AFC Kairat Almaby de Kazajistán (el 31) y el Ciudad del Vino Valdepeñas (el 6 de septiembre).



La entidad blanquirroja quiere seguir siendo fiel a su identidad pese al cambio de categoría. Así lo explicó: “No tenemos que renunciar a lo que nos ha llevado hasta aquí. Tenemos un modelo en ataque y en defensa muy definido y es importante mantenerlo; aunque tenemos que saber adaptarnos a lo que el rival nos pide en cada momento. Habrá fases que tengamos que renunciar a lo que mejor sabemos hacer para sacar los resultados”.

LOS FICHAJES Los nuevos fichajes expusieron sus primeras sensaciones a bordo de la plantilla segoviana. De esta forma, Sergio habló de su retorno a la ciudad: “Tengo muchos motivos para volver, tanto personales como profesionales. Aquí viví una época muy buena y me gustaría repetirlo. Veo un grupo muy sano que va a ser clave para conseguir el principal objetivo del club: la permanencia”



Por su parte Javi Alonso comentó: “La primera impresión es muy buena. Trabajaremos fuerte para llegar lo más lejos posible”; y Rodri se mostró adaptado: “Me hablaron muy bien de Segovia y no dudé en venir. Desde el principio me han tratado como una más”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.