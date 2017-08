Proyección de futuro inminente

Paula Badosa levanta el trofeo del ITF femenino de El Espinar./OPEN CASTILLA Y LEÓN

La XXXII edición Open de Castilla y León -XXVII dentro del ATP Challenger- y la III del ITF femenino concluyeron con un importantes resultados deportivos, en los que terminó por imponerse la juventud y la presencia de deportistas nacionales. Tras dirimirse las diferentes modalidades de juego, los primeros puestos dejaron en lo más alto a tenistas españoles como Jaume Munar, Paula Badosa y a Adrián Menéndez -junto al ucraniano Sergiy Stakhovsky-, en dobles. Con estos éxitos, quedó patente su proyección con vista a llegar a los primeros eslabones del tenis internacional en los próximos años.



El rendimiento de los tenistas participantes en los partidos de la fase final del torneo individual dejó escrita una nueva página del torneo, con la final más joven de su historia con la presencia del mallorquín Jaume Munar, de 20 años, y del australiano Alex de Miñaur, de 18. El balear, de la Academia de Rafa Nadal logró el título tras derrotar a su rival por 6/3 y 6/4 en apenas una hora y doce minutos. “Intenté centrarme en mi saque, que es lo que se me da bien, porque en estas pistas tan rápidas al final tienes que fijarte en ti mismo y no en el otro. Poder ganar este torneo ha sido algo muy especial para mí. El objetivo que tengo es el de ir creciendo cada día”, explicó el vencedor tras la final. De esta manera, Munar talló su nombre en el palmarés de El Espinar y consiguió 100 puntos ATP y un premio en metálico de 12.250 euros. Una vez actualizado el ranking internacional, ascendió hasta la posición 205, con una puntuación total de 179 y siendo el decimoquinto español.



En el ITF femenino, al igual que ocurrió en la categoría masculina, destacó la corta edad de las finalistas. La catalana Paula Badosa, nacida en Nueva York hace 19 años, y la turca Ayla Aksu se enfrentaron en un encuentro que dominó la española por 6/2 y 6/4, levantando así el trofeo y llevándose 3.527 euros de recompensa. Este triunfo la coloca como la 307 de la clasificación mundial WTA y como la sexta nacional.



“Ganar en casa es lo mejor que hay y estoy muy contenta y de hecho me emociono un poco, porque lo he pasado muy mal con la lesión y luego no conseguía competir, y por fin ha llegado la recompensa. Cuando gané Roland Garros junior se pusieron expectativas muy altas, yo era muy joven y no estaba preparada para eso. Mi objetivo siempre va a ser subir en el ranking y ganar todos los torneos posibles. Ahora estoy en una buena línea y tengo que seguir así”, comentó la ganadora .

DOBLES En la apartado de dobles, la pareja formada por el español Adrián Menéndez y el ucraniano Sergiy Stakhovsky, terceros cabezas de serie del cuadro de dobles, resultó ser el tándem ganador, tras superar al madrileño Roberto Ortega y al grancanario David Vega por un tanteo de 4/6, 6/3 y 10/7. Con esta victoria, el binomio vencedor se llevó 5.250 euros por su mérito. En féminas, fueron la estadounidense Quinn Gleason y la brasileña Luisa Stefan las que se proclamaron campeonas al imponerse a Aksu y a la holandesa Bibiane Schoofs, por 6/3 y 6/2.

