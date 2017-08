Una posición privilegiada

El atleta segoviano Javi Guerra durante su participación en la prueba de maratón del Mundial de Londres. /efe

Javi Guerra participó ayer en la maratón del Mundial de Londres, donde logró la decimoséptima posición de la carrera. El atleta segoviano finalizó los 42 kilómetros del circuito con un tiempo de 2:15.21.

El segoviano fue fiel a su habitual estrategia de ir ‘de menos a más’, pero esta vez no pudo remontar tantas posiciones como le hubiera gustado. A pesar de no haber conseguido superar su decimotercer puesto en Pekín 2015 y decimoquinto en Moscú 2013, logró clasificarse para el Campeonato de Europa de Berlín de 2019, siendo además el quinto europeo en atravesar la línea de meta.

Los otros dos españoles que acompañaron a Guerra en la maratón, Ayad Lamdassem e Iván Fernández, acabaron retirándose poco antes del kilómetro 35.

Durante los primeros 15 kilómetros de carrera, tanto Javi como los otros dos españoles se mantuvieron en el grupo de cabeza, junto a los africanos y a varios de los mejores europeos. Entre ellos se encontraba el italiano Meucci, del que Guerra quiso ir pendiente desde el primer momento, a pesar de que luego se distanciaron quedando éste en la quinta posición de la carrera.

Mediada la prueba, el keniata Kipketer decidió aumentar el ritmo de la marcha, rompiendo el grupo y dividiendo a los que formaban parte de él. Guerra logró aguantar el cambio de ritmo y posicionarse de nuevo en esta primera tanda de corredores, pero ni Ayad ni Iván lo lograron.

Guerra se mantuvo alrededor del puesto vigésimo de la competición, mientras que el keniata Kirui y el etíope Tola rompieron definitivamente este grupo inicial, marcando grandes distancias con el resto de los corredores.

Ascender puestos

Ya en el kilómetro 30, cuando Javi corría con el puesto 22 a 2:37 de la cabeza, comenzó con su táctica de ir avanzando posiciones, llegando al puesto 17 cinco kilómetros después, posición en la que se mantuvo hasta el final de la carrera. De esta forma, no pudo lograr su objetivo de ascender más puestos y lograr superarse con respecto a mundiales anteriores.

Guerra atravesó la línea de meta con esa decimoséptima posición y un tiempo de 2:15.21, con una diferencia de seis minutos respecto al keniata Kirui, corredor que se alzó con la victoria de esta prueba de maratón con 2:09.26. El segundo puesto fue para el etíope Tola con 2:09.49 y la tercera posición se la llevó el tanzano Simbu con 2:09.51. El británico Hawkins y el italiano Meucci lograron, respectivamente, remontar y alcanzar el cuarto y quinto puesto.

Al finalizar la carrera, el segoviano señaló que “he tenido que tirar de cabeza, de corazón y de todo para llegar, pero me he mantenido. He acabado entre los veinte primeros, así que ya tengo el pasaporte para Berlín 2019 como primer español”.

