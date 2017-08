El éxito del hombre tranquilo

Tomeu Salva, durante uno de los partidos de Jaume Munar en la pista central de El Espinar. / open castilla y león

Tomeu Salva, ex-jugador y ahora entrenador de Jaume Munar es, ante todo, una persona tranquila. Dedicado a la enseñanza en la Rafa Nadal Academy tras una retirada prematura del circuito, es uno de los técnicos más reconocidos dentro del tenis nacional.

Salva considera que la semana para su pupilo ha sido muy positiva, “ya que el nivel de tenis que ha mostrado ha sido muy regular. teniendo en cuenta que ésta era su primera experiencia en la final de un Challenger, no cabe duda que hay muchas cosas positivas”.

La realidad es que el mallorquín lleva un tiempo al alza, y Salva lo achaca a que “ya lleva un tiempo trabajando bien, porque las cosas no se cambian en un partido sino en los entrenamientos. En un partido el trabajo ya está hecho. En las últimas semanas Jaume tuvo unos sorteos complicados y las victorias no habían aparecido aunque había hecho buenos partidos. Esta semana el premio ha llegado, pero el trabajo bueno que hace es el del día a día”.

Munar apuntaba en su época de junior un nivel similar al de Zverev o Rublev, situados ahora en el top-50 del mundo, pero la evolución del español ha sido más lenta, “porque chicos como Zverev o Rublev son un caso aparte. Hay otros jugadores que también son buenos, pero que necesitan un tiempo de adaptación en cada categoría. Las cualidades las tienen y luego hay que trabajarlas. En el caso de Jaume, lleva una evolución buena y correcta, dando importancia al trabajo del día. Con paciencia las cosas llegarán.

un regulador de emociones El técnico no se considera una parte fundamental del éxito o el fracaso de los jugadores, porque por lo general si el jugador es bueno, llega arriba, y si es malo las cosas no llegarán”, pero sí considera que el preparador “es un regulador de emociones. Hay momentos, en el que las cosas no van tan bien, en el que puedes aportar tu experiencia, tu pasado, y el lado más psicológico de este deporte”.

La Rafa Nadal Academy lleva ya unos meses en marcha, y cuenta con unos buenos referentes con Munar y con Christian Garín, que también jugó el Open Castilla y León. Sobre este particular, Salva opina que “tener referentes ayuda. Ya no Rafa, porque los chicos lo ven como algo inalcanzable, sino gente como Jaume o Christian. Para la gente joven que está con nosotros, en categorías inferiores, es estimulante y cogen ejemplos. Convivir con ellos en la residencia es algo muy positivo, es una retroalimentación ya que no solo crecen como jugadores, sino como personas”.

La victoria en El Espinar equipara a Munar con tenistas de la talla del propio Nadal o de Federer, que ganaron en las pistas segovianas, y al técnico le gustaría que en un futuro se pudiera hablar de su jugador, pero también de Alex de Miñaur, “porque son dos jugadores muy jóvenes, De Miñaur es un par de años menor que Jaume y tiene mucha proyección. Álex es un chico con mucha cabeza, centrado en su trabajo y eso es muy positivo, porque es lo que al final te hace crecer. Así que evidentemente me encantaría que dentro de unos años se hablase de estos jugadores”.

