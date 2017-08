El torneo sigue creciendo

Los finalistas del torneo, con los representantes de las instituciones en la entrega de premios. / ALBERTO SIMÓN

La ceremonia de clausura de la XXXII edición de Internacionales de España en Pista Rápida tuvo lugar tras la disputa de la final más joven de la historia. El ganador, Jaume Munar, agradeció a la organización del torneo su “apoyo al tenis” y prometió que el año que viene volverá a El Espinar.

Es la primera vez que Munar gana un Challenger y en el palco estaba toda su familia procedente de Palma de Mallorca para apoyarle. Junto a ellos disfrutó del partido también el exjugador de fútbol Iván Helguera. Finalizada la entrega de premios, se sorteó entre los asistentes la raqueta Babolat modelo Rafa Nadal que cada año entrega el patrocinador Mapfre a una de las personas que acudieron a la final. En esta ocasión, la raqueta fue a parar a Toledo.

A la clausura asistieron la alcaldesa del Municipio de El Espinar, Alicia Palomo, el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, el presidente de la Federación de Tenis de Castilla y León, José Luis Corujo, la diputada de Turismo de la Diputación de Segovia, Magdalena Rodríguez, la directora del torneo, Virginia Ruano, y el presidente y fundador del mismo, Pedro Muñoz.

Miguel Díaz El presidente del tenis español señaló que “la final ha sido francamente buena porque Jaume ha jugado muy seguro, con un buen saque y ha conseguido su mayor éxito tenístico hasta la fecha. Tenemos aquí a dos grandes jugadores muy jóvenes. Munar es una de nuestras futuras estrellas. El torneo ha sido una edición espectacular bajo mi punto de vista porque ha conseguido atraer a público no es fácil conseguir eso en este tipo de torneos. Ha subido la dotación económica y ha habido más españoles. Más no se puede pedir”.

Alicia Palomo Por su parte, la alcaldesa de El Espinar, afirmó que “nos gustaría haber visto más tenis, porque la final estaba siendo espectacular. Desde el punto de vista deportivo es el año que más nivel ha tenido el torneo en los últimos cuatro años y, si lo analizamos desde el punto de vista socioeconómico, para el municipio de El Espinar también este torneo ha sido un punto de inflexión siendo sede del torneo masculino y femenino. Según los datos de nuestros técnicos de turismo, hemos crecido y con creces. Hemos tenido una ocupación hotelera del cien por cien y ha sido una semana fantástica para disfrutar no solo de tenis, sino del entorno”.

Alfonso Lahuerta El director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, vivió con pasión la final, “porque el nivel de tenis ha sido altísimo. De las últimas finales que he vivido ha sido la que más me ha gustado. Hemos visto estrellas del futuro aquí porque ganar este torneo significa que tienes un nivel de tenis altísimo. El balance es más que positivo para la Junta de Castilla y León porque se han superado todas las expectativas. La afluencia de público, la organización, el nivel de juego, el interés por los partidos, todo ha crecido. Desde que está Vivi Ruano al frente no deja de crecer, cada vez se hacen mejor las cosas. El futuro es muy esperanzador”.

Vivi Ruano La directora del Open Castilla y León Villa de El Espinar, hizo una valoración positiva del torneo, “ya que las finales del ATP Challenger y del ITF las han ganado dos españoles, más no se puede pedir. Esta edición el nivel ha subido en los dos eventos. La subida de puntos y de dinero ha ayudado a que vengan grandes jugadores y algo muy bonito es ver aquí a futuras promesas que esperamos en el futuro en puestos altos. Este año se ha notado que ha habido mucha gente en las gradas, y a eso ha ayudado unir los dos torneos. El Espinar está volviendo a ser lo que fue”.

