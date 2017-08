La Asociación Encierros de Cuéllar presenta sus alegaciones al Consejo

Responsables de la asociación, durante la presentación de las alegaciones.

La Asociación taurina local ‘Encierros de Cuéllar’ también se ha sumado a los colectivos que han presentado alegaciones al reglamento del Consejo Sectorial de Fiestas de Cuéllar. Por su parte, han presentado un documento en el que plantean cambios al proyecto, un total de diez, basados en los fines que este reglamento pretende, como ellos mismos citan. La Asociación, en primer lugar, cree que para la defensa de los valores histórico-culturales de los festejos taurinos populares la mejor opción es un Patronato y no una Comisión, por su forma jurídica más avanzada. No obstante, aunque no comparten la forma, aceptan la creación de un consejo que no cierre la puerta a este otro tipo de organización. n segundo lugar aluden a la estructura orgánica, la Asamblea del Consejo; creen que dentro de las vocalías debería incluirse directamente a la Concejalía de Turismo, además de las existentes, no en su lugar —como viene registrado—, “porque especialmente este Ayuntamiento está tramitando en la actualidad la declaración de nuestros encierros de Interés Turístico Internacional”.

En la misma línea de la estructura orgánica y la asamblea, la asociación propone la eliminación de tres representantes a título individual como portavoces del vecino. Aseguran que “cualquier persona designada para tal fin tiene el mismo poder de decisión informativa que cualquier representante social de asociaciones con un buen número socios, y que parece más bien un sistema controlador que un sistema de representación”. En cuanto a los grupos de trabajo de la estructura organizativa, la asociación asegura que no se recogen diversas situaciones de importancia. Algunas de ellas son la posibilidad de que cada grupo de trabajo pueda formas subgrupos para tareas específicas, la dotación de presidente y secretario a cada grupo, y la conveniencia de dejar ya establecidos los grupos de trabajo específicos.

