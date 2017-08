Un encuentro para aprender

Rubén, jugador de la Gimnástica Segoviana, trata de irse de un rival durante el desarrollo del partido. / MARTA HERRERO

La Gimnástica Segoviana cosechó su primera derrota de pretemporada ante el CDA Navalcarnero. El encuentro, que finalizó con 0-1 a favor del equipo visitante, sirvió a los de Abraham García para poner los pies en la tierra de cara a la nueva categoría que se les viene encima este curso.

Nada más comenzar el encuentro, ambos conjuntos se dieron cuenta de que el calor iba a apretar de firme en el campo de La Albuera, y enseguida comenzaron a tantear al equipo contrario para llevar la iniciativa del juego. Los azulgranas se mostraron bastante ambiciosos en su fútbol ofensivo, pero los madrileños siempre lograban hacerse con el control del balón en cuanto éste entraba en su zona defensiva.

Por esa fortaleza defensiva fue por donde el Navalcarnero comenzó a construir su superioridad, aunque los jugadores gimnásticos mostraron muy buena coordinación entre ellos, como la de Rubén e Ivi, que no dudaron en intentar marcar el primer tanto de la jornada. También Ayrton exhibió sus buenas cualidades de delantero con varios tiros a puerta que, en su mayoría, se marcharon por encima del larguero o fueron atrapados sin problema por el guardamenta del Navalcarnero.

En la mitad de la primera parte se dejaron unos minutos para que los jugadores se hidrataran, debido a la calurosa temperatura que se iba notando en La Albuera. Esa pausa provocó que disminuyera el ritmo del partido una vez reanudado el tiempo de juego. Pero los de Navalcarnero supieron reponerse más deprisa que los segovianos, puesto que en el minuto 33 llegó el primer y único tanto del encuentro a cargo de Édgar, gol que llegó gracias a una asistencia desde la banda derecha y que, tras el remate del jugador madrileño se le escapó de las manos a Facundo.

Unos instantes después se produjo el primer cambio del encuentro. Abraham García decidió sustituir a Ivi por Dani Arribas que, junto a sus compañeros, vio cómo los últimos minutos de la primera parte se iban esfumando sin lograr que su marcador se equiparara al de su contrincante. En el descanso, el técnico gimnástico no realizó ningún cambio para la segunda parte del partido, al contrario que el técnico del Navalcarnero, Julián Calero, que sustituyó a tres de sus jugadores.

Al poco de haber comenzado el segundo tiempo, Ayrton, Dani Arribas y Quino decidieron tomar la iniciativa del partido por encima de los madrileños y, tras un tiro a puerta de Arribas que el guardameta contrario despejó sin demasiadas complicaciones, Quino no se dio por vencido y chutó de nuevo el balón que, lamentablemente, fue a parar al palo izquierdo de la portería.

Alrededor del minuto 60, el técnico de la Gimnástica Segoviana realizó un cambio total en el plantel azulgrana, y siete jugadores entraron al terreno de juego en sustitución de los que llevaban desde el primer minuto de partido. Poco a poco, la Segoviana se mostró mucho más pionera en llevar el mando del encuentro de lo que lo había hecho en la primera parte.

Últimas jugadas Sin embargo, el calor del mediodía pesaba cada vez más en los jugadores de ambos conjuntos. Por ello se realizó una nueva parada de varios minutos para que todos pudieran hidratarse, donde Abraham aprovechó para dar instrucciones a sus jugadores y para sustituir a Ayrton por Dani Calleja.

El partido tuvo que interrumpirse de nuevo a veinte minutos de terminar la segunda parte, debido al fuerte golpe en la nariz que recibió uno de los futbolistas del Navalcarnero, que tuvo que ser sustituido inmediatamente por otro jugador rojiblanco. Fueron pasando los últimos minutos del encuentro en los que los gimnásticos realizaron muy buenas jugadas, y donde su intensa preparación de cara al próximo comienzo de temporada comenzó a dar sus frutos.

Pese a ello, las oportunidades de gol para la Gimnástica Segoviana se quedaron en una ilusión, quién sabe si para recordar a los chicos que no todo son victorias y que les esperan rivales tan avezados en esta categoría como el Navalcarnero dentro de su grupo de Segunda B.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.