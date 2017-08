Las mejores, a la final

La jugadora turca, Ayla Aksu, devuelve un golpe de su rival. / Open Castilla y León

Paula Badosa y Ayla Aksu disputan hoy la final del ITF femenino de El Espinar, tras superar en las semifinales del torneo a Ainhoa Atucha y Rocío de la Torre respectivamente, llegando de esta manera a la final del torneo las dos tenistas más en forma de toda la semana.



El paso de las jornadas ha ido señalando a Paula Badosa como una firme candidata a hacerse con la victoria en el ITF femenino. Con un tenis agresivo, y aprovechando cualquier resquicio en el juego de sus rivales para meterse en la pista y abrir ángulos con su derecha, la tenista española nacida en Nuevas York ha ido avanzando rondas con una solvencia extraordinaria.



Tanto es así que Badosa solo ha cedido seis juegos sumando los encuentros de cuartos de final frente a la americana Gleason, y el que disputó en la ronda de semifinales frente a la madrileña Ainhoa Atucha, que hizo un torneo espectacular llegando a las semifinales desde la fase previa, pero que ya no pudo llegar más lejos ante la potencia en el juego de su oponente.



Desde el principio del choque que se disputó en la pista 1, Paula Badosa ejerció de dominadora, sin hacer concesiones, y rompiendo el saque de su rival para obligarla a jugar cada vez más presionada. Atucha, cansada después de la ‘paliza’ de semana en la que ha jugado cinco partidos en siete días, no tuvo la precisión en sus golpes de pasados encuentros, y acabó cediendo el partido por un claro 6/2, 6/1 que no desmerece en absoluto el gran torneo que ha realizado.

Y los sueños... El sueño de Rocío de la Torre de llegar a una nueva final del ITF de El Espinar se vio difuminado ante la calidad tenística de la tuca Ayla Aksu, sexta cabeza de serie del torneo, la única que sobrevivió a la criba de los cuartos de final, y que en la pista 1, con un calor de justicia y buen ambiente en las gradas, comenzó como un tiro, desarbolando por completo a De la Torre. El 6/1 con el que la turca cerró la primera manga parecía el preludio de una rápida semifinal.



Pero la tenista madrileña no estaba dispuesta a irse del torneo sin pelear, y buscando las esquinas con su juego de fondo, fue recuperando el terreno hasta devolver el 6/1 recibido en el primer parcial, y llevar la semifinal a un tercer set en el que la madrileña volvió a ponerse por delante, con break de ventaja.



Pero hasta ahí le llegaron las fuerzas a Rocío, que fue bajando paulatinamente en su tenis, cediendo puntos ante una Aksu que pasó de verse fuera de la final a recuperar sus opciones tras ganar cuatro juegos consecutivos. La jugadora de Turquía, pese a su juventud, supo templar los nervios en los puntos decisivos, para terminar haciéndose con una victoria importante, que la coloca en la final del torneo. Para De la Torre quedó el reconocimiento de los aficionados, y la sensación de que tiene mucho más tenis de lo que demuestra su ránking, entre otras cosas porque su vida laboral no la permite asistir a los torneos necesarios para que ese ránking esté acorde con la calidad que atesora con la raqueta.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.