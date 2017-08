Juanfran continúa en el Naturpellet Segovia una temporada más

El Naturpellet Segovia hizo oficial la renovación del jugador murciano Juanfran Botia por una campaña más. El ala, de 25 años, volverá a vestir la camiseta blaquirroja después ser uno de los artífices del ascenso a Primera División. “Sin duda va a ser la temporada más ilusionante, con unas ganas extras de jugar en la máxima categoría, tengo ganas de ponerme a trabajar junto a los compañeros y seguir creciendo como hicimos en temporadas anteriores. Desde el primer momento he querido seguir en Segovia. Era consciente de que en ningún sitio iba a estar mejor y dejé a un lado otras opciones y me centré en continuar aquí”, afirmó en declaraciones al club.



Con esta renovación, la plantilla de Diego Gacimartín queda prácticamente cerrada, aunque podría llegar algún refuerzo de última hora para apuntalar la línea defensiva. El Naturpellet mantiene su identidad con la continuidad de los porteros Cidao y Alberto Sanz ‘Mordi’, el cierre Carlos Muñoz, los alas Borja Blanco, Alvarito, Álex Fuentes, Edu, Álvaro López y el propio Juanfran, y el pívot Álvaro Barrera ‘Buitre’; a los que se une la incorporación del ala zurdo Rodrigo López ‘Rodri’ y el retorno de Sergio González ‘Nichi’ y Javi Alonso.



Un total de trece integrantes que se entrenarán por primera vez el próximo miércoles, 9 de agosto, para dar comienzo a la pretemporada. Será la primera sesión que imparta Diego Gacimartín, junto con su segundo, Ángel Zamora, y el resto del cuerpo técnico. Será la primera toma de contacto antes de afrontar el calendario de encuentros amistosos que le enfrentarán a equipos como el Aspil-Vidal Ribera Navarra FS (el 23 de agosto), el CD Osasuna Magna (el 26), el AFC Kairat Almaby (el 31) y el Ciudad del Vino Valdepeñas (el 6 de septiembre).



Estos partidos servirán de test para comprobar el nivel de la plantilla y llegar al inicio del curso en el mejor estado de forma posible. Un comienzo de temporada que tendrá lugar en el pabellón Pedro Delgado contra el Ríos Renovables Zaragoza, un clásico en la Liga Nacional de Fútbol Sala.

