Miguel Díaz: “El Espinar es un referente”

Miguel Díaz (dcha) junto a Vivi Ruano y el presidente del tenis de Madrid. / OPEN

Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis, se acercó hasta las instalaciones del Villa de El Espinar, y señaló al respecto del Open que “es muy gratificante ver asistir a un torneo de tantos años, que es historia del tenis español, y un referente no solo en España, sino también a nivel mundial”.



Torneos como el de El Espinar resultan importantes para el fomento del tenis, “y debemos conservar los que tenemos, porque no hay muchos en España. Es un paso obligado para los jóvenes que después van a jugar torneos ATP, como ya ha pasado con algunos jugadores”.



El presidente de la Federación Española de Tenis es optimista con respecto al futuro post Nadal, “porque vienen chicos y chicas jóvenes por detrás que prometen mucho. Hemos estado en Roland Garros, viendo a los nuestros que como país se han clasificado en primera posición. Tenemos buenos juniors, buenos jugadores de la generación del 97, y sé que detrás de los que están arriba, que ya van cumpliendo años, vendrán otros que los sustituyan. Soy muy optimista”.



Y es que los jugadores españoles han pasado de ‘terrícolas’ a ‘todoterrenos’, como lo demuestran los títulos conseguidos por los tenistas nacionales en pistas rápidas, “y no solo ha sido Rafa Nadal quien los ha conseguido, sino también otros jugadores. Es cierto que Rafa ha sido, y es, un fuera de serie, y nos ha venido muy bien tanto para el tenis español como para el mundial, pero España ha contado con jugadores muy importantes, que en otros países serían héroes, que con el nivel que ha mostrado Rafa se han visto un poco eclipsados”.

