El Nava traspasa fronteras

El presidente Quintín Maestro, los fichajes Oleg Kisselev y Tomislav Brakocevic, y el vicepresidente Julián Mateo. / A.M.

El Viveros Herol Nava presentó de forma oficial a sus últimas incorporaciones en el Hotel Fray Sebastián de la localidad. Dos fichajes que traspasan fronteras para continuar nutriendo el plantel en la División de Honor Plata. Se trata del serbio Tomislav Brakocevic y de Oleg Kisselev, hijo del central del mismo nombre que militó en la selección de la antigua Unión Soviética y en equipos de la liga Asobal como el Granollers, el Bidasoa Irún, el Balonmano Cantabria o el Portland San Antonio. Ambos acuerdos ya se anunciaron días atrás y ayer tuvo lugar el acto ante los medios de comunicación y aficionados, con la presencia del presidente, Quintín Maestro, y el vicepresidente, Julián Mateo. “Es una satisfacción que jugadores fuera de nuestro país elijan nuestro club para desarrollar su carrera deportiva”, subrayó Mateo.



Brakocevic, de 28 años, llega procedente del Magnano Cassano de Italia para afrontar su primera experiencia en balonmano español, desempeñando el puesto de lateral izquierdo. El serbio se mostró contento con la acogida y así lo expreso -en italiano-: “El nivel que hay en España es bastante bueno y el proyecto que me presentó la directiva me gustó. La adaptación no puede ser mejor”.



Por su parte, Kisselev, a sus 20 años, es una de las promesas nacionales en el lateral izquierdo. En su currículum deportivo figuran diferentes convocatorias con la Selección Española y más recientemente con la sub-21. Llega a Nava de la Asunción en calidad de cedido desde el Helvetia Anaitasuna de Pamplona, tras pasar antes por conjuntos como el Balonmano Loyola o el Ardoi. El joven componente navero detalló los motivos de su llegada: “Estaba buscando un equipo para crecer todo lo posible y convertirme en un jugador profesional. Me hablaron muy bien de este club y de su afición y creo que es la mejor decisión para seguir dando pasos firmes”; y apuntó: “Además, es un plantel con ambición y el objetivo debe ser lo más alto posible”.



Los dos fichajes ya se han entrenado a las órdenes del técnico Dani Gordo, junto con el resto de sus compañeros, de cara al primer partido de pretemporada, que se disputará el 12 de agosto en el municipio vallisoletano de Campaspero ante el Villa de Aranda. “Los compañeros están entrenando de forma profesional y el entrenador está haciendo una importante labor al integrar a los jugadores de diferentes países”, reconoció Brakocevic; a lo que sumó Kisselev: “Hay ganas de hacer una gran temporada y el ambiente es muy bueno con miras a que el equipo mejore en todos los aspectos”.

PRÓXIMOS AMISTOSOS:

- 12 agosto.

Viveros Herol Nava - Villa de Aranda

Lugar: Campaspero.

- 16 agosto.

Viveros Herol Nava - Zamora

Lugar: Nava de la Asunción.

- 19 agosto.

Cisne BM - Viveros Herol Nava

Lugar: Pontevedra.

- 23 agosto.

Viveros Herol Nava - Puente Genil

Lugar: Nava de la Asunción.

- 30 agosto.

Viveros Herol Nava - Alcobendas

Lugar: Nava de la Asunción.

- 2 septiembre.

Viveros Herol Nava- Carabanchel

Lugar: Nava de la Asunción.

