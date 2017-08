La alegría de quitarse un peso de encima

Marcel Granollers devuelve una volea baja. / OPEN CASTILLA Y LEÓN

“No es fácil suspender un partido e irte a dormir cuesta un poco. No puedes dejar de pensar cómo irá, cómo empezarás, porque es muy importante empezar bien, y no es fácil jugar suelto ni libre porque no tienes margen de error”. Así reconocía Marcel Granollers la presión que sintió tras la suspensión de su partido ante Garín, obligado como estaba a ganar una tercera manga en la que cualquier fallo, como el que cometió el chileno, te deja fuera de la competición.



Fue un buen día el de ayer para los hermanos Granollers, puesto que también venció Gerard en un encuentro complicado frente a Chiudinelli, “porque él ha empezado mejor, pero al final del primer set ha bajado un poco, y he sabido aprovecharlo. En el segundo él ha sido mejor, como creo que yo lo he sido en el tercero”. Su rival en la tercera manga será otro buen sacador como es el francés Lokoli, “y en estas pistas es muy importante el saque, así que habrá que estar muy concentrado con mi servicio, y tratar de aprovechar las pocas oportunidades que pueda tener del resto”.



Por su parte, Paula Badosa disputó un encuentro maratoniano con la americana Gleason, “y la verdad es que no me esperaba un partido tan duro. Hemos jugado ‘a tiros’, pero al final ha sucedido lo que esperaba, que ella ha bajado un poco en el tercer set, y yo he sabido aprovecharlo”. La española nacida en Nueva York no se ha cruzado nunca en la pista con Harmony Tan, su rival en cuartos, “pero estoy convencida de que el encuentro será tan difícil como el que he jugado ante Gleason, y el juego será bastante parecido”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.