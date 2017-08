El mediocentro de la Gimnástica Segoviana, Manu, mantiene la presión ante la posesión de un jugador del Real Madrid Castilla. / NEREA LLORENTE

La Segoviana empató contra el Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stefano en un partido disputado sin goles, pero que sirvió para tomar la medida a un rival de grupo de la Segunda División y para medir impresiones de cara a la nueva temporada.



Saltó la Gimnástica a Valdebebas estrenando su nueva segunda equipación con un once inicial bien compensado, sostenido por el esquema habitual que caracteriza al técnico Abraham García a prueba de pretemporada. De esta manera, salió Pablo bajo palos y con Chema y Anel de centrales; Borja Plaza y Álex Alonso en los laterales; Manu y Alberto Leira por delante de la zaga; y Fernán, Kike, Dani Calleja y Arribas en la faceta ofensiva. En lado opuesto, Solari planteó el enfrentamiento con las ausencias de Luca, Achraf, Tejero y Óscar, que se encuentran a las órdenes de Zidane y Tena y Seoane por lesión. Los locales salieron dispuestos de una forma estratégica ordenada y buscando verticalidad en sus acciones.



Pronto avisó el plantel gimnástico de sus intenciones y no se amedrentó ante el peso que supone enfrentarse a un escudo como el del Real Madrid. Con la salida de balón comandada por Chema y Anel, el cuadro segoviano fue hilvanando su creación ante un Castilla bien plantado. El nexo Manu-Alberto Leira en la medular ayudó a la canalización del juego para que fluyera la verticalidad en banda con Dani Calleja, Kike o Álex Alonso.



El madridista Arturo Molina fue el primer amonestado del encuentro tras un encontronazo con Kike. Ya entrado en peso el partido, lo más destacado del conjunto merengue llegó a la contra con un disparo bombeado del jugador procedente del Tenerife, Cristo, que a punto estuvo de sorprender al guardameta Pablo

.

Los hombres de García continuaron queriendo llevar el control del duelo, pero el Castilla recuperaba pronto el esférico, dificultando que los segovianos llegaran a la meta de Belman. Faltó profundidad en los movimientos de los visitantes para tutear al marcador.



El peligro local se enfundó con Quezada en repetidas ocasiones, que acechó problemas en la parcela del lateral Borja Plaza. Molina, por su parte, protagonizó una contra desde su bando y el central gimnástico Chema forzó la cartulina amarilla para despejar consecuencias.



Fue el propio capitán el que privó en última instancia a los blancos de inaugurar el marcador tras una jugada de escuela de Cristo que definió Mancebo, recortando al guardameta Pablo. Caía el sol y el Madrid fue encontrándose con su mejor virtud: el ataque. La línea de creación de los pupilos de Solari dejó los movimientos más frescos de la primera parte.

cambios para todos Consumido el ecuador del amistoso, el Castilla pegó un giro radical a su once y sólo Jaume se mantuvo respecto al tiempo de inicio. En el caso de la Segoviana, García introdujo a Quino y Javi Marcos. Apenas pasaron unos minutos cuando los visitantes desprendieron un lanzamiento de falta con intenciones de peligro. El conjunto blanco reaccionó y presentó un sistema más dinámico en busca del gol.



La Gimnástica movió banquillo para dar descanso y probar el estado sus componentes. Por parte del Madrid, Franchu, Lin o Dani tensaron la ocupación de Facundo. Pese a la insistencia de los locales, la Segoviana trabajó en equipo para no ceder en sus pretensiones y hacer buenas sus opciones. Al borde del tiempo reglamentario, los visitantes esbozaron un plus de intensidad, pero finalmente el marcador no se movió y el partido concluyó en tablas. Más allá del resultado el encuentro dejó patente el camino que está siguiendo la Segoviana en esta temporada para afrontar la temporada con solvencia en la Segunda División B.

ÁRBITRO: Montes García-Navas, asistido en bandas por Ramón y Delgado, de Madrid. Mostró tarjetas amarillas a Arturo Molina por los locales y Chema, Quino y Fernán por los visitantes.

