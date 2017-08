Ganchillo vivificador

El burro de ganchillo, la principal novedad este año. / El Adelantado

Una vez más —y ya van cuatro años— Navares de las Cuevas ha vuelto a hacerlo, a conseguir que su voz se escuche. No resulta nada fácil para un pueblo pequeño, de esos que únicamente aparecen en las noticias cuando ocurre un trágico suceso. Pero Navares de las Cuevas es diferente. Allí nacen ideas originales, capaces de captar la atención del público. No es, pues, extraño, que las cámaras de Televisión Española acudieran allí el lunes, a grabar el paisaje urbano de un pueblo ‘vestido’ de ganchillo por cuarto año consecutivo.

¿Y para qué sirve esta iniciativa? El alcalde, Vicente Robisco, insistió en la inauguración, el pasado sábado, en su ya conocido discurso, ese que equipara la despoblación con la muerte, para a continuación animar a los vecinos —poco más de una treintena— a realizar actividades en el pueblo insufladoras de vida a las calles. Desde ese punto de vista, la idea ha resultado un éxito. “El domingo estuvo el pueblo muy animado; vino mucha gente de la comarca a ver cómo lo habíamos decorado”, señalaba ayer una de las ganchilleras, que prefería que su nombre permaneciera en el anonimato.

En rigor, las ganchilleras son las protagonistas de que Navares de las Cuevas esté precioso estos días. No son muchas —5 fijas y alguna que otra ocasional— pero han conseguido, en horas y horas de trabajo, decorar con ganchillo los monumentos del pueblo, sus farolas, las barandillas...

Si el año pasado la novedad fue una escena representativa de un arco humano, a la entrada de la iglesia, este año están haciendo furor un burro y una vaca, lógicamente de ganchillo. De esta guisa permanecerá Navares de las Cuevas hasta este domingo, 6 de agosto, cuando se clausura la cuarta edición. Luego vendrán las fiestas. Y en ellas —días 17 y 18— habrá gente, animación, vida... Lo que quiere el pueblo.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.