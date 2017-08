El Naturpellet Segovia renueva a Alberto en la portería una temporada más

Alberto, guardameta del Segovia Futsal, durante un partido. / EL ADELANTADO

A pocos días del inicio de la pretemporada, Naturpellet Segovia refuerza su portería con la renovación de Alberto. La de Cidao fue la primera continuación que se dio a conocer del club segoviano y, ahora, ha llegado un acuerdo con el quince para defender su portería en la Primera División.



Al hilo de su renovación, Alberto afirma en declaraciones al departamento de comunicación del club que, “éste siempre puso interés en que me quedara un año más en este proyecto y, como a todo jugador, me gusta jugar en casa y si es en Primera División más ilusión aún”. Además, añade que “por la calle he recibido muestras de cariño por parte de la afición y preguntas sobre mi futuro, y esto también ha hecho mucho, a parte de que en Segovia tengo a mi familia y amigos”.



En cuanto al salto de categoría apunta que “esta temporada va a ser totalmente diferente a las anteriores. Por fin conseguimos devolver al equipo a Primera División y es el premio más que merecido para nuestra afición”.

Sin embargo, es consciente de que no va a ser un curso sencillo: “ante todo debemos de afrontar la temporada con mucha ilusión pero hay que ser precavidos. Debemos tener los pies en el suelo e intentar firmar la permanencia lo primero y, para ello, debemos hacer un bloque desde los primeros entrenamientos de pretemporada”.

Galardones Esta buena noticia se suma a los dos hechos ocurridos el pasado fin de semana. Por un lado, el club recibió la medalla de oro por parte de la Federación de Fútbol de Castilla y León. El presidente del club, Álvaro Fernández, recogió el premio otorgado a toda la familia del conjunto blanquirrojo.



Además, el entrenador del conjunto Diego Gacimartín, también fue galardonado con el mismo símbolo dorado en honor a su labor en el equipo.



Por otro lado, el Naturpellet también anunció su acuerdo de patrocinio para la próxima temporada con Carrefour, nuevo supermercado en Segovia, que quiere apostar por el deporte y por el debut del club en Primera División. El próximo miércoles los segovianos comenzarán su pretemporada a las 18.30 horas.

