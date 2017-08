A un ritmo prometedor

El entrenador, Dani Gordo, da indicaciones a sus jugadores en la primera sesión de la pretemporada del Viveros Herol Nava. / BALONMANO NAVA

El Viveros Herol comenzó su pretemporada. El plantel de Dani Gordo dio sus primeros pasos con una sesión inicial, impartida en el pabellón de Nava de la Asunción, que contó con la presencia de una veintena de jugadores, 17 pertenecientes a la primera plantilla y tres juveniles. Los fichajes compartieron sus primeras impresiones junto con el grueso de la campaña anterior. De esta manera, el conjunto empezó a preparar la nueva temporada en la División de Honor Plata con la intención de evitar los problemas de salvación en los que se vio el pasado curso y estabilizar a la entidad en una holgada posición, sin pasar apuros. El entrenador estuvo arropado por su segundo de a bordo, Alberto Camino, y el preparador físico Alejandro Pereira, recientemente incorporado.



“Los chicos han llegado con muchas ganas y con buen tono físico. Han cumplimentado los ejercicios que les mandamos en las vacaciones, por lo que estoy satisfecho con la predisposición que están mostrando”, valoró Gordo después de que el equipo echara a rodar. La programación a seguir queda definida por sesiones de trabajo dobles durante la primera quincena del mes de agosto, para proseguir después con un entrenamiento específico de cinco días a la semana. Entre las novedades del planteamiento destaca la figura de Pereira, encargado de confeccionar el apartado físico. “La principal ventaja con la que partimos respecto a otros años es la conformación del cuerpo técnico, que es más amplio. Tener un preparador físico es un plus y nos da un salto cualitativo, que se verá reflejado a lo largo de la temporada”, explicó el técnico. Por otro lado, hizo una mención especial en el papel fundamental que jugará Camino: “Tener un segundo entrenador con tantos conocimientos sobre este deporte y esta categoría nos va a aportar muchos factores positivos a nuestro favor”.



Para ir cogiendo ritmo de competición, el Viveros Herol tiene cerrado un calendario de seis encuentros amistosos. El primero de ellos es en la localidad vallisoletana de Campaspero frente al Villa de Aranda, el 12 de agosto. El siguiente juega en casa el día 16 para disputar la Copa de Castilla y León contra el MMT Zamora. En caso de superar esta fase le espera el ganador de la otra eliminatoria: el Ademar de León, el Atlético Valladolid o el cuadro de Aranda de Duero. El 19 viaja a Pontevedra para verse las caras con el Cisne BM. Los otros tres partidos son en el pabellón local ante el Puente Genil (el 23), el Alcobendas (el 30) y el Carabanchel (el 2 de septiembre). Con esta serie de amistosos, la plantilla pretende “ponernos en forma y prepararnos para el inicio de Liga”. El arranque de la categoría será el 9 de septiembre en casa frente al Alarcos de Ciudad Real.



En la sección de fichajes, el Nava parece que ha cubierto el cupo tras incorporar a un total de ocho componentes: los porteros Yeray Lamariano y Ernesto Sánchez, los portugueses Álvaro Rodrígues (lateral) y Filipe Martins (pivote), los exjugadores del Palma del Río Alonso Moreno (lateral) y Agustín Casado (central) y los laterales Oleg Kisselev y el serbio Toma Brakocevic. Estos dos últimos serán presentados de forma oficial ante los medios de comunicación mañana, jueves, en el Hotel Fray Sebastián de Nava. “El club ha hecho es un esfuerzo muy grande por fortalecer el vínculo que tiene la localidad con el balonmano y a día de hoy no esperamos más refuerzos”, apuntó Gordo. Con estos mimbres, el objetivo estriba en “estabilizar al equipo en una zona tranquila de la clasificación. A partir de que consigamos ese logro, no renunciaríamos a nada”.

AMISTOSOS:

- 12 agosto.

Viveros Herol - Villa de Aranda

Lugar: Campaspero.

- 16 agosto.

Viveros Herol Nava - Zamora

Lugar: Nava de la Asunción.

- 19 agosto.

Cisne BM - Viveros Herol Nava

Lugar: Pontevedra.

- 23 agosto.

Viveros Herol - Puente Genil

Lugar: Nava de la Asunción.

- 30 agosto.

Viveros Herol - Alcobendas

Lugar: Nava de la Asunción.

- 2 septiembre.

Viveros Herol - Carabanchel

Lugar: Nava de la Asunción.

