Los fieles de La Estación lamentan la falta de cura el día de Santiago

El barrio de La Estación, de Otero de Herreros, siempre celebra la fiesta de su santo patrón Santiago Apóstol y lo hace con diversos actos, entre ellos los religiosos, aunque este año no ha sido posible, según lamentaron los vecinos con un escrito. Este barrio dista del núcleo central del pueblo más de dos kilómetros y en 1940 se construyó una capilla, por iniciativa privada, pero vinculada a la parroquia bajo la autoridad del párroco de Otero, dedicada a Santiago para dar servicio religioso a los fieles del barrio.

“El servicio religioso, ininterrumpido desde hace 75 años, ha ido sufriendo variaciones en función de la precariedad o no del tiempo disponible del párroco, pero siempre bajo su custodia”, aseguran los fieles. “Un año más, el vecindario se disponía a celebrar la fiesta patronal con las autoridades y la banda de música al frente pero, ante la sorpresa primero y el disgusto después, ni el párroco ni la Jerarquía Diocesana dispusieron o propiciaron la presencia de un sacerdote para la celebración de la eucaristía”, criticaron los fieles.

El día de Santiago, “los vecinos, especialmente los mayores que bautiza- ron, celebraron la primera comunión y el matrimonio de sus hijos en esta capilla, que en ella han rezado a sus difuntos y celebrado no sólo la fiesta sino los sacramentos de la fe cristiana en comunidad, se sintieron abatidos y rompieron a llorar por una situación incomprensible y arbitraria y por lo mismo difícil de comprender y de aceptar: la prohibición de culto público por parte del Obispado en una capilla cuyo servicio religioso a la comunidad cristiana del barrio tiene una antigüedad de 75 años y en la que los dos últimos ha venido celebrándose, con cierta asiduidad, el sacramento del matrimonio, dado que reúne unas condiciones muy apreciadas por las jóvenes parejas, siempre con la estricta observancia de las condiciones canónicas y la autorización del párroco”, explicaron.

Señalaron, además, que la capilla no produce gasto alguno a la Diócesis puesto que es costeada (lBI incluido) por una familia del barrio. Por ello, “nos preguntamos si la Iglesia pretende germinar creyentes y fomentar familias cristianas o erradicar y eliminar a los que vamos quedando, en un alarde de actitud inquisitorial, con un demoledor ejemplo para los jóvenes que contemplaban atónitos el llanto de sus abuelos”.

“Haciendo acopio de dignidad y de fe y todos juntos, recordando las palabras de Cristo, «siempre que dos o más estén reunidos en Mi nombre, Yo estaré en medio de ellos» y con la devoción y respeto que merece, se llevó a cabo una celebración de la Palabra de Dios, tras la cual se realizó la procesión de la imagen de Santiago con la misma solemnidad y boato con que se había celebrado en años anteriores y, con el canto emocionado de ‘La Salve’, se dio por finalizado el acto con el deseo de poder celebrar en la capilla de Santiago Apóstol, como se ha venido haciendo desde su consagración, la santa misa y los demás sacramentos que sostienen nuestra fe”, concluyeron.

