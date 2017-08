La procesionaria será combatida con fumigaciones por vía terrestre

Roque y varios vecinos, cuando presentaron firmas solicitando la fumigación aérea. / E.A.

Marugán recurrirá a un “plan B” —según la expresión ayer utilizada por su alcalde, Francisco Roque— para combatir la plaga de procesionaria. En vista de que la solicitud para realizar fumigaciones por vía aérea no ha recibido autorización, ni de la Junta de Castilla y León ni de la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento se plantea otra alternativa, el mencionado “plan B”, que no es otro que el de llevar a cabo fumigaciones por vía terrestre. “No nos queda otra; no podemos permitir que la procesionaria nos coma”, declaró ayer Roque a EL ADELANTADO.

Aunque en Marugán las fumigaciones por vía aérea fueron, durante años, una práctica habitual en la lucha contra la procesionaria, la prohibición de dicho sistema, en 2012, obligó al Ayuntamiento a recurrir a otro método, la fumigación por vía terrestre, si bien el vecindario considera que éste último resulta “ineficaz” por diversos motivos, entre ellos el de que los ‘cañones’ utilizados en el trabajo no alcanzan toda la superficie de las parcelas del pinar afectado por la plaga.

Dicho pinar, de unas 630 hectáreas, está dividido en parcelas, cada una de 2.520 metros cuadrados. La dificultad de acceder a un buen número de esas parcelas, por hallarse cerradas, complica sobremanera la lucha contra la procesionaria, pues los cañones habitualmente usados no llegan a todos los puntos de esas fincas.

En principio, la fumigación por vía terrestre se efectuará “entre finales de agosto y mediados de octubre”, aunque las fechas concretas están todavía por definir, “dependiendo de la climatología”. Roque insistió en que “no se usarán productos químicos” que puedan resultar perjudiciales para las personas o el medio ambiente. “Ojalá consigamos nuestro objetivo”, continuó Roque. La financiación de la fumigación por vía terrestre será a cargo del Ayuntamiento de Marugán y las entidades urbanísticas del municipio, que ya han alcanzado un acuerdo al respecto.

“Tenemos un problema y hay que solucionarlo”, prosiguió el alcalde, quien lamentó que la Junta continúe amparándose en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, en cuyo artículo se indica que “quedan prohibidos los tratamientos mediante aeronaves”, para no conceder autorización a las fumigaciones por vía aérea.

Como se recordará, en el caso de Marugán, la Junta entiende que únicamente cabrían tratamientos terrestres con cualquier producto autorizado, la endoterapia —consistente en inyectar al tronco de los árboles productos fitosanitarios adecuados para eliminar la plaga— y la eliminación física de los bolsones. Los técnicos de la Administración regional entienden que los antedichos tratamientos pueden complementarse con otros, como la instalación de cajas nido de aves insectívoras o la colocación de trampas con feromonas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.