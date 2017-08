Próxima parada, Londres

El atleta Javi Guerra en el momento de su llegada a meta durante una carrera celebrada en Santa Pola. / FOTÓGRAFOS ELCHE

Javi Guerra viajará mañana a Londres para disputar el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en la capital británica entre los días 4 y 13 de este mes. La prueba de maratón masculina tendrá lugar este domingo a las 11.55 horas y el femenino a las 15.00 horas -ambas en hora española-. Las carreras tendrán salida y meta en el Tower Bridge y el recorrido circulará en paralelo al río Támesis.



Dentro de la preparación a fondo que Guerra ha llevado a cabo durante diez semanas, el atleta participó en la Media Maratón que se celebró el pasado junio en la ciudad checa de Olomuc, donde se batió el cobre con los keniatas y acabó en la séptima posición de la carrera, además de conformarse como el primer europeo en cruzar la línea de meta de esta carrera checa.



Javi Guerra acudirá a este Mundial tras esta intensa preparación que ha llevado a cabo en Segovia, así como en el puerto de Navacerrada, lugar óptimo “para aprovechar la altitud y la temperatura”, comenta el corredor. “Ha sido período de entrenamiento muy bueno, con alrededor de 175 kilómetros semanales de media”.



El maratoniano llegará a Londres con muy buenas sensaciones de cara a la competición que tiene por delante, y con el principal objetivo de “intentar estar entre los puestos en los que me he movido en los dos últimos años, es decir, acabar dentro de los quince primeros corredores”, opina. Además, considera que el clima de Londres es bastante bueno y la temperatura ideal comparada con la de otros países donde ha competido, así que “también intentaré luchar por hacer una buena marca”, confiesa.



En el Campeonato Mundial celebrado en Pekín en el año 2015, Guerra consiguió el decimotercer puesto de la maratón, y considera que en esta edición está en las condiciones físicas óptimas para poder superar esa posición. “En el aspecto del entrenamiento estoy mucho mejor, pero la maratón es una prueba muy exigente, porque son más de dos horas corriendo done influyen una gran cantidad de factores”, afirma, “sin embargo, a día de hoy las sensaciones son mucho mejores que las que tuve en la competición de hace dos años. Espero poder plasmarlo y defenderlo el domingo haciendo una buena carrera”.

Positividad El corredor ya tiene totalmente olvidada la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del verano pasado. Además, se ha hecho pruebas de todo tipo donde “se ha visto que no tengo ningún problema en cuanto a posibles repercusiones de esa lesión. Es agua pasada y ahora estoy muy centrado en los objetivos del ahora y en los de los próximos años”, confiesa.



Los atletas que acudirán al Mundial a representar a España son deportistas de élite que llevan a sus hombros grandes triunfos. Guerra espera que tanto él como sus compañeros realicen las pruebas lo mejor posible, pero “está claro que estamos hablando de un campeonato del mundo, y el atletismo es quizá uno de los deportes más universales que hay. A Londres acudirán muchísimos atletas de diferentes nacionalidades representando a sus países, y el nivel va a ser muy alto. Sin embargo, creo que siempre que te pones la camiseta de la Selección, intentas dar lo máximo de ti mismo y hacerlo lo mejor posible. Tanto yo como el resto de atletas que me acompañan a este Mundial, trataremos de desempeñar el mejor papel posible”.



Seis son los maratonianos representantes de España que viajarán a Londres para participar en esta prueba. Javi Guerra será el indiscutible cabeza de la categoría, seguido por Ayad Lamdaseem e Iván Fernández. Éste último tuvo problemas a principios de temporada pero “ya se ha recuperado y creo que este mundial lo habrá preparado a conciencia”, piensa el deportista. También opina que, “los atletas que vamos, somos los que más en forma estamos para una prueba de estas características”.



Respecto al equipo femenino integrado por Paula González Berodia, Marta Estéban y Marisa Casanueva, tres atletas nuevas que acaban de integrarse en la Selección Española, Javi Guerra considera que “llegan con aires nuevos y con muchas ganas. Vienen de hacer grandes registros en las maratones en las que han participado, y van a hacer un gran debut en este campeonato del mundo”.



En resumen, el atleta segoviano tiene muchas ganas de que llegue el día de su prueba para poder hacer lo que más le gusta. Considera que “la última semana antes de la competición siempre es la peor porque tienes que estar mucho más pendiente de que a tu cuerpo no le pase nada. Los nervios ya empiezan a jugarte malas pasadas, así que estoy deseando de que llegue el domingo para poder correr", concluye.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.