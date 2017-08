María Gutiérrez: “En el último punto estaba temblando”

María Gutiérrez, durante su partido ante Dalma Galfi. / OPEN CYL

La madrileña María Gutiérrez se convirtió en la protagonista del día tras eliminar a Dalma Galfi, cabeza de serie número 1 del ITF femenino, llegando desde la fase previa. La jugadora española supo templar sus nervios, aunque al final del encuentro reconoció que “en el último punto he jugado muy nerviosa, estaba temblando”.



Tras ganar la primera manga, la reacción de la húngara puso a la española en una posición difícil, “pero sabía que estaba jugando muy bien a pesar de estar tres juego abajo. Era consciente que si me quitaba los nervios lo terminaría haciendo bien”. Jugando sin presión, “porque cuando me vi en el cuadro con la número uno no miré más allá”, Gutiérrez es peligrosa, porque se ha adaptado perfectamente a las pistas de El Espinar. Puede llegar lejos.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.