‘El Acebo’ critica a la directora provincial por sus “incoherencias” sobre la dotación de un aula TEA

La AMPA ‘El Acebo’ del CEIP Arcipreste de Hita de El Espinar afirma en una nota de prensa que la directora provincial de Educación, Resurrección Pascual, “defiende con incoherencias la decisión de no dotar al colegio de un aula TEA”. Los padres explican que según las declaraciones de Pascual, “un aula TEA se corresponde con un recurso no inclusivo”. Sin embargo, añaden que, según el documento ‘Aulas para la educación inclusiva de alumnado con autismo’, del equipo Alanda, “... la creación de estas aulas se implanta para erradicar la discriminación que surgía por la existencia de los centros de educación especial, consiguiendo erradicar prácticamente los centros segregados...”. “Es incoherente el argumento de la directora provincial, dado que si así fuera no se habría continuado con el proyecto del aula Amapola en el CEIP Santa Eulalia”, declaran desde la AMPA.

En el comunicado también critican que Resurrección Pascual “pone asimismo como excusa que también hay que atender al resto de necesidades”. En este sentido, los padres consideran que “si dota de personal especializado la atención de los alumnos TEA, el resto de alumnos con necesidades especiales del centro, más de diez, dispondría de una mayor atención al quedar liberados de la atención de los alumnos TEA los profesionales que ahora mismo atienden a todos los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE). Para la AMPA ‘El Acebo’, “la directora provincial está desoyendo las recomendaciones de sus propios equipos de orientación”. “La necesidad de este personal especializado viene reflejada en los informes psicopedagógicos elaborados por profesionales del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de El Espinar, dependiente de la Dirección Provincial. Dichos informes dicen textualmente que se consideran necesarios el apoyo de psicoterapeuta y audición y lenguaje a nivel individual y la necesidad de apoyo y supervisión en el aula de referencia para cada uno de los alumnos”, aseguran.

