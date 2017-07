El PP denuncia la “falta de gestión” del Ayuntamiento en materia de abastecimiento

La Losa triplica su población en los meses de verano

El grupo municipal del PP denuncia la “falta de gestión” del equipo de Gobierno del PSOE del Ayuntamiento de La Losa en materia de abastecimiento de agua. La portavoz popular, Sara Dueñas, critica las contínuas filtraciones y pérdida de agua que se producen en una red de suministro “antigua” y el retraso con el que el equipo de Gobierno ha actuado en el arreglo de una de las tuberías principales. Sara Dueñas explica que a principios del pasado mes de marzo se registró una avería “importante” en la localidad, “en una de las tuberías del sistema de abastecimiento”, lo que obligó al municipio a “engancharse” directamente a Puente Alta. Hay que tener en cuenta que La Losa (538 habitantes) se abastece de la presa del Canto del Diente, y de Puente Alta, sobre todo en verano, cuando prácticamente triplica la población. Dueñas lamenta que el Ayuntamiento haya tardado cerca de cinco meses en arreglar la tubería averiada, “habiendo perdido mucha agua en un tiempo en el que ha habido mucha escasez”. “Esa falta de gestión, al final nos perjudica a todos, ya que de Puente Alta también se suministra Segovia, y en caso de necesidad Las Navillas, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, y en su caso, El Espinar”, apunta la portavoz.

Además afirma que, “a raíz del arreglo de esa tubería, ahora hay nuevos problemas, al ser una red muy vieja”. Sara Dueñas destaca que en sus anteriores mandatos como alcaldesa de La Losa, “cambiamos un buen tramo de tuberías, pero no en su totalidad”, y añade que “no es un problema de que el Ayuntamiento de La Losa no tenga posibilidades económicas. No hay impedimentos para abordar una obra ya y llevamos casi cinco meses con averías contínuas, en un pueblo en el que no nos sobra el agua”. “Y sobre todo también porque el Pontón Alto está muy bajo y Puente Alta es la otra fuente de abastecimiento y somos muchos, sobre todo en agosto cuando podemos triplicar la población”, señala. En opinión de la portavoz popular, “lo que es más alarmante es que desde el Ayuntamiento se pida a los vecinos que tengan precaución con sus huertos, jardines, piscinas, duchas,... y que luego se esté tirando el agua por parte de ellos”.

