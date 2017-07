El recien fichado Asier trata de robar el balón durante el encuentro mientras varios jugadores corren hacia él para intentar evitarlo. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana se alzó ayer con el triunfo del Trofeo del Instituto Municipal de Deportes ante el Atlético de Madrid B, encuentro que tuvo lugar en el campo de fútbol de La Albuera, y donde los gimnásticos se impusieron por dos goles a uno.

El Atlético B comenzó el encuentro tratando de tener una mayor posesión del balón, pero la Gimnástica Segoviana supo ponerse a punto enseguida, y durante los primeros minutos de juego no faltaron las ocasiones de gol.

Los azulgranas realizaron una buena defensa a la vez que intentaron subir arriba en cada minuto para tratar de estrenar el marcador. A pesar de esto, los rojiblancos no dudaron en dar varios sustos que Facundo supo solucionar sin ningún tipo de problema.

En el minuto 16 llegó el primer tanto de la jornada a manos de Fernán, en una acción que sorprendió a los futbolistas visitantes. Los jugadores que dirige Óscar Fernández no dudaron en ponerse las pilas para intentar cambiar de nuevo el marcador, pero los gimnásticos se volvieron a mostrar solventes en la zaga.

Se sucedieron varios minutos en los que no surgieron grandes sorpresas, quizá marcado el juego por el fuerte calor de la jornada, notándose el poco tiempo de rodaje que los de Abraham García llevan esta pretemporada en la que han disputado tres partidos en apenas siete días. En el minuto 34 llegó el primer tanto del Atlético a cargo de Christian Perales.

Los últimos minutos del primer tiempo se desarrollaron a un ritmo bajo, a pesar de que Dani Arribas trató de elevar las pulsaciones del choque con una ocasión para la Gimnástica Segoviana que se quedó en nada.

Segunda parte En el descanso, Alberto sustituyó a Fernán en el lado segoviano, mientras que los del Atlético optaron por sustituir al portero Carlos Marín por Conde. Ambos equipos volvieron a salir al terreno de juego muy decididos a poner el marcador a su favor. No habían pasado ni cinco minutos de este tiempo cuando el Atlético de Madrid B ya había dado el primer susto a los aficionados segovianos, con un tiro a puerta de Christian que finalmente no entró en la meta local.

La presión visitante sobre la salida del balón de la Segoviana era efectiva por momentos, pero los de casa supieron mantener muy bien el tipo, logrando enlazar algunas combinaciones de mérito, a pesar de que las oportunidades para marcar un tanto que desempatara el encuentro parecía que no iban a llegar.

Ayrton tuvo las más claras para los de Abraham, pero sus intentos siempre se quedaban a las puertas. También los del Atleti lanzaron varios tiros hacia la portería local, uno de ellos asustó a los gimnásticos pues tocó el larguero y se quedó a las puertas de favorecer el marcador hacia el conjunto filial.

Pero la Segoviana supo reponerse y en el minuto 65 Anel remató a las mallas un saque de esquina. Durante el resto del partido los gimnásticos supieron mantener su ventaja, y de esta manera finalizar el partido con una victoria, la segunda de la pretemporada, lograda sobre un oponente ante el que volverá a verse las caras en la primera jornada de la liga en la Segunda B.

