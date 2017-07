“Poder participar en los Juegos Olímpicos es mi sueño”

Antonio Tabanera, con una medalla en el Encuentro Intercomunidades. / E.A.

Es Antonio Tabanera Manzanares uno de los jóvenes deportistas segovianos que, a base de tesón y de muchas ganas, se está abriendo paso en el exigente mundo del atletismo. De padres deportistas, Antonio pasa por ser uno de los más jóvenes participantes de la San Silvestre, puesto que con poco más de tres meses ya la ‘disputó’ sentado en la silla que empujaba su padre a la carrera. No mucho más tarde, “con tres o cuatro años, ya empezaba a correr carreras de mil metros. Después, ya con ocho años, comencé a hacer pruebas de pista y vallas”.

Su llegada al mundo de las vallas fue casual, “un día estaba en las pistas de atletismo, había allí unas vallas, comencé a saltarlas y vi que me gustaban”, hasta el punto de que en poco tiempo dio con la forma para pasarlas en el menor tiempo posible, “aunque me he dado algún que otro golpe, sobre todo cuando intento ir un poco más rápido para probar hasta dónde puedo llegar, pero la realidad es que no suelo darme mucho con ellas”, para lo que ha contado con la ayuda de un gran entrenador de atletismo como es Isaac Sastre, “con el que me llevo bien, me conoce perfectamente y tenemos buena sintonía. Antes, al correr competiciones de fondo, sí podía entrenar con mi padre, pero las vallas ya requieren de un entrenamiento específico”, reconoce el atleta.

Como buen deportista, Antonio tiene modelos en quien fijarse, y rivales a los que batir, “hace ya algunos años,había un atleta chino (Liu Xiang) en el que me fijaba mucho porque pasaba muy bien las vallas y que tuvo el récord del mundo. Siempre me fijaba en su técnica para intentar hacerlo igual”, señala el segoviano, que pone al atleta de Gandía, Luis Salort, como el más destacado de España, “aunque creo que no estoy demasiado lejos de él. No sé si tanto como para llegar a su marca, pero sí puedo mejorar bastante, porque este año he estado lesionado varias veces por esguinces y torceduras, y no pude entrenar lo suficiente durante algunos meses. Tuve la mala suerte de hacerme un esguince en los momentos previos al campeonato de España que me afectó un poco al rendimiento”.

Todo cuesta Antonio quiere estudiar una ingeniería “o hacer algo relacionado con la tecnología”, pero para poder compaginar sus estudios con el deporte debe estructurarse muy bien el tiempo, “porque tengo que estudiar mucho antes de ir a entrenar, antes de comer… casi no puedo descansar, para conseguir que a las siete o las ocho de la tarde poder ir a entrenar sin dejar nada por estudiar, porque después estás demasiado cansado como para ponerte delante de los libros”.

“Muchas veces cuesta levantarse para ir a entrenar, pero piensas que el trabajo que estás haciendo te va a permitir ir a campeonatos de España, o a campeonatos internacionales. Así es como yo consigo motivarme para continuar entrenando”, afirma el vallista segoviano, que ha cumplido ya su primer objetivo de competir con la Selección Española de atletismo, y se prepara para intentar cumplir otro mucho más ambicioso: “Los Juegos Olímpicos están difíciles, pero ese es mi sueño”. Como el de tantos otros atletas segovianos jóvenes, que están despuntando gracias a varios factores según Antonio, “tenemos buenos entrenadores que nos guían bien, pero también salimos porque le ponemos muchas ganas. Si tienes ganas, y quieres, puedes salir adelante. Y no me puedo olvidar de los padres, que son los que primero te ayudan y te permiten ir a los campeonatos para seguir mejorando”.

