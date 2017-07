La Segoviana supera al Ávila por 1-2 en el segundo partido amistoso de la pretemporada

La Gimnástica Segoviana logró la primera victoria de la pretemporada al superar al Real Ávila en el Trofeo de la Ciudad Abulense que se disputó en el estadio Adolfo Suárez, y en el que Abraham García continuó haciendo pruebas, haciendo participar en el encuentro a jugadores como Anel y Rubén, que no jugaron el primer choque frente al Valladolid B.

El equipo azulgrana se mostró más cohesionado, no en vano en el once inicial solo aparecía Alex Alonso como novedad, y mediado el primer tiempo Ivi abría la cuenta para los visitantes marcando a puerta vacía tras un buen servicio en profundidad a Fernán, y el cuadro gimnástico aumentaba la cuenta con un tanto de Dani Calleja a dos minutos para la llegada del descanso, rematando un gran servicio al segundo palo después de iniciar la acción ofensiva.

En el segundo tiempo llegaron las lógicas sustituciones, y la Segoviana colocó sobre el irregular césped del Adolfo Suárez un conjunto nuevo con respecto al del primer período.

Redujo las distancias el conjunto abulense con un tanto de Raúl Arroyo cuando la segunda parte se encaminada hacia su ecuador, y el encuentro que hasta entonces había tenido tintes amistosos, subió de intensidad con un cuadro local queriendo agradar a sus aficionados con un segundo tanto, y una Segoviana intentando defenderse con la posesión de la pelota, algo que consiguió con bastante solvencia. Fue un buen amistoso del que Abraham pudo seguir sacando conclusiones.

