Un inicio con acento gallego

Panorámica general de la asamblea de la Federación Española de Fútbol en la que se decidieron los calendarios de los grupos de la Segunda B. / E.A.

La Gimnástica Segoviana ya conoce el calendario de competición de la liga en el grupo I de la Segunda División B que dará comienzo a partir del 20 de agosto, y finalizará el 13 de mayo para todos aquellos que no tengan que disputar la fase de ascenso... o la de descenso a Tercera.

La definitiva composición de los grupos y el calendario de competición, amén de otros temas no menos importantes, se decidieron en una histórica asamblea de la Federación Española de Fútbol, por la ausencia del que ha sido su presidente desde hace 29 años. Con Ángel María Villar en la cárcel, y suspendido por un año por el Consejo Superior de Deportes, la RFEF pasa a estar presidida por Juan Luis Larrea, que fue quien dirigió la asamblea.

Con pocas ganas de meterse en líos de grupos y calendarios, la asamblea ratificó la propuesta de la Comisión Mixta de Clubes con respecto a la composición de los grupos de Segunda B, por lo que se confirma que la Segoviana jugará ante Guijuelo, Valladolid B y Ponferradina, (ya que los equipos de Burgos se van al grupo II), más todos los de Madrid, Castilla La Mancha y Galicia.

Precisamente serán los rivales gallegos los que marcarán el inicio de la liga para el conjunto de Abraham García, que comenzará la competición viajando hasta el Cerro del Espino, donde jugará el primer partido oficial de la temporada frente al Atlético de Madrid B, precisamente el rival frente al que los azulgrana jugarán un choque amistoso el próximo sábado a las ocho de la tarde en La Albuera. En las tres jornadas siguientes habrá rivales gallegos para la Segoviana, que recibirá en casa al Celta de Vigo B en la segunda jornada, y al Cerceda en la cuarta, cogiendo el autobús el 3 de septiembre para marchar hasta Vigo, donde le esperará el Rápido de Bouzas.

La recta final, en casa Un hecho destacable del calendario para el conjunto azulgrana es que jugará como visitante en la antepenúltima y en la penúltima jornada de la primera vuelta, viajando a los campos de Pontevedra y Valladolid B, algo que puede significar una ventaja en la segunda vuelta, ya que será local en dos de las tres últimas jornadas de liga, cerrando la temporada en el campo de la Unión Adarve.

Los dineros Una de las cuestiones más importantes que se debatieron en la asamblea fue el reparto de los ingresos televisivos procedentes de la Copa del Rey, la Supercopa de España, y el uno por ciento que establece el Real Decreto 5/2015 de venta centralizada de los derechos televisivos de Primera y Segunda División destinados a clubes no profesionales, una cuestión que interesaba (y mucho) a los clubes, puesto que se trata de un reparto de una cantidades cercanas a los 30 millones de euros.

Tras una serie de intervenciones, en las que fue parte activa el presidente de Proliga (asociación de clubes en la que se integra la Segoviana) la asamblea aprobó un reparto en el que los equipos recibirán unas cantidades que van desde los 60.000 euros para cada conjunto de Segunda B, a los 27.500 para cada uno de los de Tercera, o 2.500 para cada uno de los de Nacional Juvenil. Ahora bien, aún no se puede contar con ese dinero, puesto que Marcelino Maté señaló que la Liga de Fútbol Profesional no ha entregado a la RFEF el uno por ciento comprometido, con cuya liquidación la Federación no está de acuerdo, por lo que han pedido al Consejo Superior de Deportes que medie en el asunto.

