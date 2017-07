Un campeón digno de elogiar

De izquierda a derecha, la concejal de deportes, Marian Rueda; el alcalde de Torrecaballeros, Rubén García; Pedro Delgado y el miembro del equipo organizativo José Antonio López. / KAM

En la tarde de ayer el restaurante La Portada del Mediodía de Torrecaballeros acogió una cita que reunió a varios amantes de la bicicleta. Allí fue presentada la vigésimocuarta edición de la Marcha Cicloturista Internacional Pedro Delgado, que se celebrará el próximo 13 de agosto. En todas las ediciones un gran ciclista es honrado y homenajeado por esta cita, y la estrella de este año será Federico Martín Bahamontes, ex ciclista toledano con un amplio número de victorias y vencedor del Tour de Francia en 1959.

En los salones del restaurante segoviano se reunieron la concejala de deportes de la ciudad, Marian Rueda, el alcalde de Torrecaballeros Ruben García, el miembro del equipo organizativo José Antonio López y, por supuesto, Pedro Delgado. Este último reconoció llevar “años detrás de Fede para hacerle este homenaje, pero hasta ahora no se ha dejado”. El líder segoviano de la marcha confesó que ,cuando empezaron a realizar este evento, “no teníamos ni idea de la aventura que era esto del cicloturismo, pero la bicicleta ha recogido a mucha gente y afortunadamente nuestra marcha se ha convertido en una de las más importantes a nivel nacional”.

Pedro Delgado tuvo muy buenas palabras para Bahamontes, al cual designó como un hombre muy peculiar pero con una gran capacidad para encandilar a todo el mundo con sus historias sobre el deporte. “Siempre mostró magníficas cualidades muy encomiables y admirables”, afirma, “es un enamorado del ciclismo que consiguió sorprenderme cuando me confesó que a mí me seguía desde que yo era aún aficionado”.

En una pantalla se fueron mostrando imágenes del homenajeado, con todos sus triunfos y pasos por diferentes equipos, mientras que Perico continuó realizando elogios a quien considera uno de los ejemplos a seguir en el ciclismo.

Los datos Esta edición intentará, como siempre, ser fiel en todos los aspectos de las marchas anteriores. Con salida en el Acueducto y meta en el pabellón Pedro Delgado , la marcha contará con 164 kilómetros de recorrido, dos menos de lo normal, debido a que en el camino de vuelta a Segovia los corredores utilizarán la SG-20, carretera de circunvalación, para tomar la carretera de Segovia-La Granja y a partir de ahí llegar al pabellón, zona de llegada.

Respecto a los avituallamientos, se contará con cuatro en el Puerto de la Morcuera, de Canencia, de Navafría y en la localidad de Collado Hermoso.

Como novedad este año, en la subida a la Morcuera, la organización quiere cronometrar esta ascensión a través de una aplicación móvil, aspecto que está aún por confirmar.

Participantes La marcha ya cuenta con 1881 inscritos, y los que aún no se hayan apuntado lo podrán hacer hasta el 3 de agosto. Desde la organización se calcula que contarán con alrededor de 2300 participantes. Una novedad de esta edición es que el maillot conmemorativo -que es una réplica del que llevó Bahamontes cuando fue campeón del Tour- irá incluido en la inscripción, que aumenta tímidamente su precio.

En la línea de meta se dispondrá de varios puestos de avituallamiento tanto líquido como sólido para todos los que vayan terminando la marcha. Además, se prepararán alrededor de 4.000 comidas para los participantes.

Toda la información respecto a inscripciones, recorrido, y demás aspectos, podrá ser consultado en la página oficial www.pedrodelgado.com.

Además, al año que viene, con motivo de que el arranque de la Vuelta a España tendrá lugar una semana después de lo habitual, la Marcha Pedro Delgado se celebrará el 19 de agosto.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.