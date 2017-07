Fidel Díez: “En el equipo de Gobierno solo estamos cumpliendo la ley”

El concejal no adscrito Fidel Díez, que integra el equipo de Gobierno de Torrecaballeros junto a los tres concejales del PSOE, encabezados por el alcalde Rubén García, sale al paso de las críticas vertidas por el grupo del PP, que le acusan de manipular al alcalde. Los populares criticaban hace unos días la aprobación de una modificación presupuestaria que, en su opinión, beneficiaba a una persona que iba en las listas de UPyD en las pasadas elecciones. Hay que recordar que Fidel Díez se presentó a las elecciones como cabeza de lista de la formación magenta, pasando después a concejal no adscrito, pero perteneciente a Centrados en Segovia. En una nota de prensa, Fidel Díez recuerda que “en el año 2006, dicha persona (el supuestamente beneficiado), presentó un escrito para poder acceder al aprovechamiento de los pastos comunales del municipio. Esta fue la primera vez en la que se solicitó dicho acceso y fue rechazada por el anterior alcalde y ahora portavoz municipal del PP, Serafín Sanz”. “Éste fue —añade— el primero de cinco escritos, todos rechazados por el anterior alcalde, incumpliendo la ordenanza de dicho aprovechamiento, e incluso adelantando a gente de su confianza. Esto lo ha dicho un juez, que ha enviado una sentencia al Ayuntamiento de Torrecaballeros que se debe cumplir, por lo que no sólo no se ha hecho de manera partidista, sino que lo que se ha hecho es cumplir la ley”.

El concejal no adscrito se pregunta si ese puede puede ser el motivo del “malestar” del portavoz popular. “Hoy estamos gobernando con el PSOE en Torrecaballeros porque, entre otras cosas, fue el único partido que nos solicitó esa colaboración, ya que el anterior alcalde y ahora portavoz popular, no se dignó a contar con nosotros para poder gobernar”. “En este tiempo de colaboración se han detectado muchos posibles delitos y problemas con la AEAT de la gestión del anterior equipo de Gobierno, como facturas duplicadas, facturas en el cajón, relaciones familiares directas del anterior alcalde con trabajadores del Ayuntamiento, al igual que la contratación de un arquitecto de Villarcayo (Burgos), de donde era concejal (PP) de Urbanismo, que ha sido responsable de alguna mala praxis; y otras muchas cosas que sacaremos a la luz durante los próximos años”. Por todo ello, durante esta segunda mitad de legislatura, “pelearemos para esclarecer estos hechos, mediante una auditoría contable que solicitaremos al alcalde y no descartaremos tomar mediadas judiciales”.

