«No todos somos corruptos»

José Soriano (dcha.) junto a Ángel María Villar en la Delegación. / KAMARERO

José Soriano, delegado provincial de fútbol, ha asistido con sorpresa a la detención y posterior puesta en prisión del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, así como de su hijo Gorka y de Juan Padrón, en una operación judicial que ha puesto al descubierto una trama de corrupción federativa que ha puesto a todo el fútbol bajo sospecha.

¿Qué valoración puede hacer de todo lo que está sucediendo alrededor de la Federación Española de Fútbol?

La información que tengo es la que he leído y he escuchado a lo medios de comunicación, no tengo más, con lo que poco puedo decir. Sorpresa en principio por la detención del presidente y su posterior puesta en prisión, pero creo que esta sorpresa la ha expresado también una gran mayoría, reflejada en el expresidentes del Barcelona (Joan Gaspart) o al que fuera Seleccionador Nacional (Javier Clemente) que están mucho más cercanos a él.

A Villar apenas le conozco, he coincidido tres veces con él en la inauguración de las sedes de Segovia, Valladolid y Palencia. Yo no soy quién para juzgar a nadie, y será la justicia la que determinará las responsabilidades. Pero no cabe duda de que (la acción judicial) produjo un descabezamiento de la Federación horas antes de la primera junta directiva y la asamblea general tras la elección del presidente. Si esto era así, no sé si se tendría que haber hecho antes, y no haber esperado tanto.

El auto judicial habla de compra de votos. ¿Desde la Delegación Segoviana se ha vivido algún episodio que se pueda relacionar con ello?

Cuando se inició el proceso electoral, aquí se tomó como uno más. Nos ordenaron lo que había que hacer para que todo el mundo fuera a un notario a depositar su voto, y bajo mi punto de vista todo ha sido legal. ¿Que ha habido compra de votos? Pues eso no lo sé. Lo sabrán quienes han comprado los votos. Yo no he estado cercano a eso, porque entre otras cosas la Delegación no tiene ninguna responsabilidad en ello ni podemos hacer más de lo que hicimos, que fue enviar a los clubes los papeles para votar, e indicarles el notario donde debían acudir a depositar su voto. El que quiso ir fue, y el que no quiso no fue. Eso se hizo según mandaban las normas electorales, y yo no tenía siquiera derecho a voto.

Yo no sé si lo que dice el juez en el auto es verdad, o no, solo puedo decir lo que he vivido, y no he visto nada de esa compra de votos. Evidentemente si hubiera visto algo de ello no hubiera participado de ninguna manera.

¿Esta trama hace un gran daño al fútbol, porque se extiende la teoría de que todos los dirigentes federativos se han dejado corromper?

Esto empezó con la FIFA, después siguió con la UEFA, ahora la Federación Española, con más federaciones implicadas en el tema… esto es como en política, que hay políticos corruptos, pero no todos lo son. Aquí es igual, en el fútbol hay personas que se desvían, y luego estamos los demás. Desde la Delegación poco podríamos llevarnos cuando no tenemos siquiera la opción de llegar a las cuentas. No todos somos corruptos, y Villar lo será o no, que eso lo decidirá un juez.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Territorial acerca de este tema?

En estos días no he hablado con él, porque bastantes problemas tiene con poner un poco en orden todo eso. La detención se produce antes de una junta directiva y una asamblea en la que se iban a repartir los cargos, así que la Federación queda descabezada, y los responsables que quedaron bastante han tenido con poner todo aquello en orden, realizar el calendario, que haya una asamblea… espero que el jueves, si lo considera oportuno, Marcelino nos dirá hasta donde pueda contar, y hasta donde nosotros podamos preguntar.

El nuevo local de la Delegación Segoviana de Fútbol está pendiente de traslado tras haber realizado una compra. ¿Está en duda esa compra después de lo que ha sucedido?

De lo que conozco, y mientras nadie me diga lo contrario, el dinero del fútbol de Castilla y León revierte en el fútbol. Esto proviene de dinero del fútbol, y se ha comprado legalmente con dinero del fútbol de Castilla y León. Aquí no hay ningún fondo oscuro, ni mucho menos. El poder comprar una sede propia para la Delegación es algo que yo llevaba persiguiendo desde que entramos, y se consiguió con dinero que provenía de la venta de unos locales que la Federación tenía en Salamanca. Esto es totalmente claro… aunque ahora bien, espero no llevarme ninguna sorpresa a posteriori, porque si antes de que ocurriera lo de Villar me lo hubieran dicho, no me lo habría creído.

Está el fútbol como para poner la mano en el fuego por alguien...

Efectivamente. Pero de lo que conozco del presidente de la Territorial, Marcelino Maté es una persona muy trabajadora, que trabaja 24 horas al día por el fútbol, que tiene una gran experiencia, y yo pongo la mano en el fuego por él. Espero que no me tenga que desdecir de estas palabras.

¿La sombra de la sospecha se ha cernido sobre el fútbol?

Sí, pero una cosa son los que viven del fútbol, y tienen esos sueldos tan altos, y esas primas tan altas, y otra cosa son los que gratuitamente damos nuestro tiempo para el fútbol. En la Delegación de Segovia solo hay dos personas que tienen sueldos, y son los dos secretarios, el de competición y el del Comité de Árbitros. El resto estamos gratuitamente dando nuestro tiempo, y soportando insultos que no tendríamos por qué soportar. No todo el mundo en el fútbol puede estar implicado, entre otras cosas porque algunos no tenemos derecho a nada. Es difícil que alguien que no tiene la caja a su disposición pueda meter la mano en ella. Nosotros no manejamos ningún presupuesto, porque todo va a Castilla y León. Y si tuviéramos a mano esa tentación, yo ya tengo muchos años como para meterme en esos líos. No se me pasa ni por la imaginación.

