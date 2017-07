Una carrera ideal

Los atletas de la Run to Terreña, preparados poco antes de la salida de la carrera de Fuenterrebollo. / E.A.

En una tarde agradable de verano, en la que el calor presidía, pero no apretaba, más de un centenar de atletas de todas las edades se acercaron hasta la localidad de Fuenterrebollo para tomar parte en la quinta edición de la ‘Run to Terreña’ prueba incluida dentro del Circuito de Carreras Pedestres de la Provincia de Segovia, que contó con la organización del Ayuntamiento de la localidad, la Asociación Recreativo-Cultural ‘Los Que Roban lo Cavao’ y la Asociación Cultural-Deportiva ‘Terreña’. más varios patrocinadores.

Desde primera hora de tarde, la zona recreativa ‘La Dehesa’ se fue poblando de deportistas y miembros del equipo organizativo, que dejaron todo preparado para que los atletas solo tuvieran que preocuparse de correr. Los caminos rurales que completaban los diez kilómetros de trazado no presentaban mayores complicaciones, así que las sucesivas competiciones pudieron sucederse sin mayores contratiempos, aunque el terreno se encontrara lógicamente seco después de que las lluvias hayan remitido desde los últimos chubascos de mediados de mes de julio.

Con música amenizando la tarde y un hinchable dispuesto para el público más joven, comenzaron las primeras carreras de la jornada, en la que los chupetines de hasta siete años, los menores de ocho a once y las promesas de doce a quince, dieron el pistoletazo de salida a esta quinta edición de la carrera pedestre de la localidad segoviana.

Alrededor de sesenta niños disfrutaron de esta tres carreras, en cuya finalización todos ellos fueron obsequiados con una medalla y una bolsa llena de gominolas.

Posteriormente, alrededor de las 19.30 horas, comenzó la carrera popular de los mayores, donde participaron un total de 121 corredores, que con un calor que no llegó a sofocante, realizaron el circuito previsto de diez kilómetros, el cual contó con varios avituallamientos, más uno final líquido y sólido en la zona de meta. Después se entregaron los trofeos y un lote de productos de la tierra.

Al ser un evento en el que colaboró la Diputación de Segovia, el diputado de Delegación Económica Jaime Pérez estuvo presente en este encuentro.

Ganadores El natural de Riaza Diego Pérez González fue el primer corredor es traspasar la línea de meta con un tiempo de 34.06, seguido de David Isabel Llorente con 34.11. El tercer puesto de la competición lo consiguió Santi Cano Rodríguez con un tiempo total de 34.16.

Además, Marta Vírseda Vírseda, al igual que en la edición anterior, fue la primera corredora femenina en alcanzar la meta con un tiempo de 39.06.

El próximo encuentro dentro del Circuito de Carreras Pedestres de la Provincia de Segovia tendrá lugar el próximo 12 de agosto con la Carrera y Marcha Pedestre ‘Villa de Turégano’. alcanzando el ecuador de estas citas estivales de la provincia.

