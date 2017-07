El primer día en la oficina

Kike se dispone a chutar a portería desde la frontal en un momento de la primera parte del encuentro ante el Valladolid B. / NEREA LLORENTE

Cuando la Gimnástica Segoviana y el Valladolid B se enfrenten en la competición de liga, a buen seguro que estarán mucho más rodados que lo que mostraron en el campo de La Albuera en este primer partido de pretemporada, en el que azulgranas y blanquivoletas demostraron tener mucho margen de mejora... pero también buena parte del camino andado, sobre todo la Segoviana de Abraham García, que salvando unos primeros minutos en los que tardó en desperezarse, y unos últimos en los que las sustituciones le llevaron a recibir algunas contras peligrosas, demostró estar más conjuntada que un filial con muchas caras nuevas.

De entrada, el técnico colocó a Alex y Alberto Leira, las dos caras nuevas del equipo, bien arropados por un plantel más que reconocible para el aficionado. El lateral zurdo se hizo dueño de su carril desde el principio, demostrando velocidad, colocación y capacidad de desborde por su banda. Por su parte, el mediocentro fue de menos a más, y dejó la sensación de que Manu va a reducir el número de kilómetros recorridos en los partidos, porque en el 4-2-3-1 con el que Abraham inició el encuentro, Alberto echó una buena mano en el corte, y en cuanto coja velocidad con el balón (y eso se gana en los entrenamientos, que solo lleva cuatro) los jugadores ofensivos de la Segoviana van a encontrar a un más que buen aliado.

Un equipo reconocible En el resto del plantel azulgrana que formó en la primera parte, nada (bueno) que no se supiera. Pasaron por apuros los locales en un primer cuarto de hora en el que la presión del Valladolid B generó no pocas dificultades, pero en cuanto Dani Calleja en unas ocasiones, y Fernán en otras, acudieron a echar una mano en la salida del balón, éste terminó mucho más tiempo en las botas de los locales que en las de unos animosos jugadores visitantes, que tenían en sus filas al delantero Wojcik, ex jugador del Atlético Malagueño que disputó la fase de ascenso con la Segoviana, y que tuvo dos ocasiones claras para marcar, pero en la primera se durmió en el área, y en la segunda, solo ante Facundo, quiso ceder el balón a un compañero... que era el azulgrana Guille. Cosas de la pretemporada.

Como se hizo norma habitual en la pasada campaña, la Segoviana fue poco a poco haciéndose dueña del partido, dejando algo desguarnecida la banda derecha, porque Kike estaba volcado en la banda contraria y Calleja siempre tiende a irse al centro, pero tocando con mucho criterio. Cierto es que las ocasiones locales no llegaron hasta casi superada la media hora de partido, con Fernán lanzando por arriba una buena dejara de cabeza de Ayrton, y Kike estrellando su lanzamiento ante el portero en una indecisión de la zaga visitante, pero la sensación fue de dominio local, con el Valladolid buscando el ataque por la banda de Guille, pero sin fortuna por la buena colocación de los centrales gimnásticos.

En el descanso llegó el carrusel de cambios, que le cayó mejor al cuadro gimnástico que al filial, por aquello de que unos se conocían de pasadas campañas, y otros apenas se sabían el nombre del compañero. Por ello, sin ser abrumador, el dominio sí fue de los locales, con Borja Plaza percutiendo por su banda hasta que por las circunstancias tuvo que retrasar su posición hasta el central junto con Domingo, Asier mostrándose como si no se hubiese ido hace tres campañas, e Ivi peleando por sus opciones en la punta.

La ovación, para Alfon Hubo momentos para el aplauso de los aficionados, pero sin duda quien se llevó la mayor ovación fue Alfon, que retornó a los campos de fútbol después de recuperarse de su segunda rotura de cruzado, y lo hizo como se tiene que hacer, sin miedo al choque, con calidad pese a jugar en el lateral zurdo, y dando muestras de que su lesión se ha quedado en anécdota. Ojalá sea así.

Con los dos equipos ya cansados, Juan de la Mata pudo hacer el 1-0 en un lanzamiento desde la frontal, el pucelano Luis Suárez falló lo que pocos fallan tras regatear a Pablo y lanzar al lateral de la red, y a un minuto del final, Ivi se plantó solo ante el portero tras un rápido contragolpe local, pero remató fuera por poco. Así que el trofeo se vio abocado a decidirse en los lanzamientos desde el punto de penalti, y en esa suerte tuvo más acierto la Segoviana, con Pablo destacado bajo los palos. Pero más allá de la victoria gimnástica, el partido fue de los más que válidos para los entrenadores de ambos conjuntos, que pudieron sacar sus primeras conclusiones. Para eso están.

