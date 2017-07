La Segoviana juega su primer amistoso ante el Valladolid B

Abraham García quiere que sus jugadores comiencen cuanto antes a recuperar las sensaciones de los partidos de fútbol y por ello, apenas tres días después de iniciada la pretemporada, la Gimnástica Segoviana disputará el primero de los encuentros amistosos que tiene previsto jugar frente a rivales de entidad, como lo es el Valladolid B, equipo ante el que se enfrentará el conjunto gimnástico en la competición liguera... siempre y cuando la asamblea de la Federación Española de Fútbol ratifique la propuesta de la Comisión Mixta de Clubes de Segunda B. Y tal y como está la Española, no parece probable que se vaya a meter en otro ‘charco’ de tratar de cambiar la composición de los grupos de la división de bronce del fútbol español.

El filial del Real Valladolid ha sido noticia en los últimos días por la incorporación de varios jugadores extranjeros cedidos por el Watford de la Premier inglesa, como son los casos del venezolano Velásquez y el colombiano Segura, internacionales sub-20 con sus respectivas selecciones, y que vendrán a apuntalar la defensa del equipo blanquivioleta.

En principio, la Segoviana afrontará el encuentro con todos sus jugadores disponibles, salvo de manera lógica aquellos que están ejercitándose a menor ritmo, y Rubén, que aún no ha comenzado los entrenamientos. De esta forma, los aficionados azulgranas tendrán la oportunidad de ver las evoluciones de los nuevos jugadores de la plantilla, Álex Alonso en el lateral zurdo y Alberto Leira en el pivote, ya que a Asier Arranz se le conoce de sobra en La Albuera. Los socios (que hayan pagado el carnet de la temporada 2017/18) podrán presenciar el encuentro de manera gratuita, mientras que los que no sean socios del club azulgrana tendrán que abonar diez euros, como también deberán hacerlo si quieren presenciar el partido que la Segoviana jugará frente al Atlético de Madrid B el 29 de julio, o el que jugará el equipo de Abraham García frente al Navalcarnero el 5 de agosto.

La asamblea La Federación Española de Fútbol realizará su asamblea general el próximo miércoles, 26 de julio, tal y como informó en una nota que envió a los medios. Una vez que se ha parado (de momento) el cataclismo que produjo la detención y posterior prisión sin fianza de Ángel María Villar y Juan Padrón, la RFEF pretende recobrar la normalidad, y nada mejor que, en principio bajo la presidencia de Marcelino Maté, convocar la junta directiva y la Comisión Delegada para el 25 de julio, y la Asamblea General para el 26 de julio a las 11.30 horas. Será en esta Asamblea en la que se realizará el sorteo del calendario de la Segunda División B.

Esta Asamblea de la Federación Española de Fútbol ha provocado la modificación de la asamblea de la Territorial, que se traslada al jueves 27 de julio, sin que haya variaciones en la hora de inicio de la misma, que será a las 18.30 horas. En la misma se sortearán todos los calendarios de las competiciones dependientes de la Federación de Castilla y León, y también se entregarán los premios y galardones tanto al Juego Limpio como a los máximos goleadores y menos goleados de la pasada temporada.

