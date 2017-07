Con acento portugués

De izquierda a derecha, Quintín Maestro, Filipe Martins, Álvaro Rodrigues y Julián Mateo. / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava ha cogido la ‘sana’ costumbre de presentar cada viernes a dos nuevos jugadores que vienen a elevar un poco más el nivel de una plantilla que va a ser de las de más calidad de la División de Honor Plata. Otra cosa es que Dani Gordo pueda sacar todo el rendimiento del plantel, porque ya se sabe las condiciones en las que va a trabajar el equipo.

En la jornada de ayer llegó el turno para dos de los tres jugadores extranjeros que tendrá el conjunto segoviano por primera vez en su historia. Los portugueses Álvaro Rodrigues y Filipe Martins llegan al Viveros Herol con la intención de sumar, pero no solo a nivel deportivo, sino también en el plano social, puesto que ambos vivirán con sus parejas en Nava de la Asunción, un hecho que la directiva del club quiere ir normalizando poco a poco con los integrantes de su primera plantilla.

Álvaro Rodrigues es un ‘viejo guerrero’ del balonmano portugués. Con 36 años, atesora toda la experiencia que le da el haber jugado en varias de las mejores ligas del mundo, sin ir más lejos la pasada campaña jugó en Hungría, y afirma que llega a Nava de la Asunción “porque quería volver a España. Me lo he pasado muy bien jugando al balonmano en este país, y cuando me llamó Nava me informé por muchas personas que me hablaron muy bien del club, de su seriedad, y de la afición que tiene”.

La seriedad, la clave Fue de la misma opinión el pivote Filipe Martins, que sabe que “Nava es un club serio y que tiene grandes objetivos. Quiero hacer historia en otro club y he apostado por éste”, del que ya conoce la cancha, al igual que su compatriota, puesto que ambos han venido con el Palma del Río a jugar al frontón navero, “y a mí personalmente me encanta jugar aquí

—afirmó Rodrigues—, porque me gusta jugar en pabellones llenos de público y no hacerlo solo en sitios donde hay veinte personas. Felizmente en España hay muchos pabellones con aficiones apasionadas. Yo soy un jugador al que le gusta pelear, y la afición de Nava siempre ha demostrado ser peleona. Cuando yo jugaba contra Nava, sé que ningún equipo que venía a jugar en esta cancha pensaba que iba a ganar fácil”.

La crisis en el balonmano español, “y en el portugués, y en todos”, sentencia Martins, ha llevado a los jugadores a ir buscando acomodo en otros clubes, y en otras competiciones, como la húngara, donde el balonmano es uno de los deportes más importantes, “donde todos los equipos tienen como mínimo siete jugadores extranjeros, y en el que yo estaba éramos nueve. Eso es impensable ahora mismo en España”.

El proyecto del Viveros Herol Nava “es guapo” señalaron los dos jugadores portugueses, “pero lo primero que hay que hacer es afianzar el club. Yo he tenido la suerte de jugar en equipos con proyectos muy grandes, tengo un club pequeño en mi pueblo, y cuando era joven me fijaba mucho en lo que hacían los mayores. Me gustaría que en Nava también sucediera esto”, finalizó Rodrigues, que comenzó pronto a hacerse fotos con los más jóvenes de Nava. Predicar con el ejemplo.

