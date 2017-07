La forja de una leyenda

Portada de El Adelantado de 1987 en el que se refleja el primer maillot amarillo de Perico en el Tour. / NEREA LLORENTE

Desde hace más de tres décadas, Pedro Delgado se ha convertido en un miembro más de la familia cuando llega el verano. Formando una pareja de lo más avenida con el periodista Carlos de Andrés, como antes la hiciera con Pedro González, desde hace más de dos décadas sus comentarios en las etapas del Tour de Francia y de la Vuelta a España han quitado el sueño (literalmente) a más de un aficionado. Que ya se sabe que, después de comer, una etapa llana del Tour es sinónimo de siesta.

Pero fue antes, a mediados de los años 80, cuando Segovia decidió prescindir de las siestas de julio, cambiándolas por el disfrute/sufrimiento viendo por televisión al ciclista que lo cambió todo. Porque Pedro Delgado comenzó en el año 1983 su idilio con el Tour de Francia, hasta entonces vedado a los ciclistas españoles después de que Luis Ocaña venciera en la ronda gala de 1973. Una década después, un segoviano que subía los puertos como pocos, y los bajaba como nadie, llegaba a colocarse como segundo en la clasificación general, detrás de Laurent Fignon, aunque en la decimoctava etapa se le escapaba la victoria por culpa de una pájara que le hizo perder casi media hora con respecto al primer clasificado.

Aquel verano del 87... Y es que la historia de Perico con el Tour ha sido digna del mejor guión de una telenovela, con sus alegrías y sus enormes penas, hasta que en el año 1988 consiguiera hacerse con la victoria en la general, no sin pelear tanto en la carretera como fuera de ella. Pero un año antes, en 1987, Pedro Delgado conseguía por primera vez vestirse de amarillo en el Tour, y hacía pensar a todos los aficionados que ese año sí, que Federico Martín Bahamontes y Luis Ocaña ya no iban a ser los únicos ciclistas españoles en haber logrado la victoria en la prueba por etapas más importante del mundo.

El maillot amarillo de Perico se logró en la vigésima etapa del Tour, con final en el mítico Alpe D’Huez, pero se había gestado una jornada antes, en la etapa con final en Villard de Lans, donde el segoviano junto a Stephen Roche ponía el Tour patas arriba, hundía al francés Jean Francoise Bernard y se colocaba segundo en la general tras el ciclista irlandés. Un día después, en una jornada con siete puertos de montaña, dos de ellos de primera categoría más la ascensión final al Alpe D´Huez, Perico levantaba (un día más) a los españoles de sus sofás con una ascensión ‘made in Perico’, saltando junto a Lucho Herrera en el primer kilómetro de la última subida, descolgando a Roche y superando incluso al colombiano mediada la subida, para pasar un mal momento en los kilómetros finales, pero agarrarse a la carretera para terminar la etapa en la séptima posición (la victoria fue para otro español, Fede Etxabe), y conseguir superar en la clasificación general a Stephen Roche por unos exiguos 25 segundos.

Después pasó lo que pasó, que ese Tour se marchó para Irlanda por unos ‘puñeteros’ 40 segundos, pero el sentimiento de que más pronto o más tarde un segoviano ganaría el Tour de Francia ya había calado hondo. Treinta años hace del primer maillot amarillo de Pedro Delgado en el Tour, y cada mes de julio sigue dando la impresión de que fue ayer.

