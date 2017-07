¿Y qué hacemos con el fútbol?

El campo de La Albuera, vacío antes de un entrenamiento de la Gimnástica Segoviana. / KAMARERO

Una de las frases más escuchadas desde el pasado martes es la de “¿y no les habría dado igual detener a Villar cinco días después?”. Aunque no tiene nada de broma la operación de la Guardia Civil contra la corrupción en el fútbol, y mucho menos el hecho de que varios de los dirigentes federativos, con Ángel María Villar a la cabeza, hayan pasado ya alguna noche en el calabozo, lo cierto es que en este feo asunto existen más perjudicados de manera indirecta, que en este caso son los clubes de fútbol, y más en concreto los ochenta de la Segunda División B, que se encuentran ahora metidos en un limbo de difícil salida hasta que no concluya la operación policial, y la Federación recomponga su junta directiva... con los que queden.

Con la asamblea que debía celebrarse hoy aplazada sine die, la Liga de Fútbol Profesional tomó cartas en el asunto, y presionó lo suyo para que el calendario de competición saliera cuanto antes, un hecho lógico teniendo en cuenta que es año de Mundial, y que la Liga ha de empezar a mediados de agosto. Por ello, la Federación se movió con celeridad para colocar el sorteo de la Primera y la Segunda División en la jornada del viernes. Por ese lado, todos contentos. Pero...

Pero la Segunda División B aún no tiene quien la defienda (porque Proliga todavía no tiene la fuerza suficiente), y como quiera que no hay en la actualidad nadie en la Federación Española capaz de convocar una nueva asamblea, los ochenta equipos de la División de Bronce del fútbol español, entre los que se integra la Gimnástica Segoviana, se han visto sumidos en una indefinición que afecta, y mucho, a sus intereses.

En primer lugar está el apartado estrictamente deportivo, ya que buena parte de los conjuntos de la Segunda B han comenzado el trabajo de la pretemporada, contando las seis semanas anteriores al inicio de la competición. Y lo hacen sin saber ni cuándo comienza la Liga, ni en qué grupo van a terminar jugando, ya que era la asamblea de la RFEF la que tenía que aprobar la composición de los grupos que presentaba la Comisión Mixta de Clubes.

Pero, además, surge otro problema en ningún caso menor al deportivo, como es el del reparto de los derechos televisivos que ya parecía decidido y que se ha quedado totalmente paralizado, sin olvidar que la pasada semana la Federación Española de Fútbol había instado a los clubes a no negociar de manera individual sus derechos televisivos, puesto que se trabajaba en una oferta conjunta. Evidentemente ello también se ha quedado durmiendo el sueño de los justos, y ahora los clubes deben decidir si esperan a que la RFEF tome un nuevo rumbo y vuelva una normalidad al menos relativa para tratar estos asuntos, o bien directamente negocian sus derechos de imagen, como ya han hecho algunos conjuntos del sur de España.

La Gimnástica Segoviana no tiene conocimiento oficial de ninguna fecha de celebración de la asamblea de la RFEF, por lo que se mantiene a la espera de los acontecimientos, aunque el rumor sitúa en la próxima semana el sorteo del calendario en los diferentes grupos de la Segunda División B, que se quedarán tal y como ‘sugirió’ la Comisión Mixta de Clubes. Pero nada es seguro mientras exista una operación judicial abierta.

