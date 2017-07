Falta de confianza en el ecuador del mandato

Discrepancias en el seno del equipo de Gobierno del PP de La Lastrilla, en el ecuador del mandato, han llevado al cese, por parte del alcalde, Vicente Calle, de la que fuera su mano derecha en el Ayuntamiento, Carmen Horcajo, de los cargos que ostentaba: primera teniente alcalde, concejala de Urbanismo y miembro de la Junta de Gobierno. El cese de sus cargos, por decreto del alcalde, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 16 de junio. También se publica el mismo día la decisión adoptada por el alcalde Vicente Calle, por la que es el propio regidor el que asume las competencias en materia de Urbanismo y Vivienda, mientras que sus concejales del equipo de Gobierno, Benito Segovia, es nombrado primer teniente alcalde de La Lastrilla, y Raúl Zúñiga, pasa a formar parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Vicente Calle confirmaba a esta Redacción las “discrepancias” surgidas con la concejala, que aunque ha sido cesada en sus cargos, continúa como integrante del equipo de Gobierno como concejala del PP. El regidor explica que sí hubo “conversaciones”, al formarse el grupo de gobierno y ganar las elecciones con mayoría absoluta, sobre la posibilidad de que a los dos años de mandato dejara sus funciones como alcalde y fuera Carmen Horcajo quien asumiera esa responsabilidad. Pero también deja claro que “en dos años no se sabe qué puede pasar, y nunca hubo un pacto en ese sentido, es algo que se dejó caer en una charla”. Han pasado dos años, y recién cumplidos los 65 años, Vicente Calle se siente con ganas, ilusión y completamente respaldado por sus vecinos y compañeros de equipo para continuar trabajando por su pueblo y por los intereses de sus vecinos y lograr algunos objetivos marcados desde hace algunos años, como el “poner la primera piedra” del colegio de las Concepcionistas en El Sotillo. Calle insiste en que “no me quiero agarrar al sillón, porque además voy a cobrar lo mismo como alcalde que como jubilado, pero mis concejales me han animado a continuar y creo que estoy legitimado para seguir como alcalde de La Lastrilla”.

Vicente Calle afirma que también se lo debe a sus vecinos, “que fueron los que me dieron su apoyo con sus votos, y nos otorgaron una nueva mayoría absoluta para gobernar en el Ayuntamiento”. “Me comprometí para ser alcalde durante cuatro años, y creo que marcharme sería una falta de respeto a mis votantes. Por eso, voy a terminar esta legislatura, y después ya veremos”. En este sentido, el alcalde entiende que la concejala Carmen Horcajo “ya no era de mi confianza”, y por eso decidió cesarla de sus cargos y sustituirla por sus otros concejales. Hay que recordar que la corporación municipal del Ayuntamiento de La Lastrilla está formada por: seis concejales del Partido Popular, cuatro del Partido Socialista y uno de UPyD. En cuando a la situación de “desconfianza” generada en el equipo de Gobierno con una de sus concejalas, Vicente Calle, asegura que “el que no me hable, es porque no quiere”, pero añade que hasta ahora no se ha producido ningún desacuerdo en cuanto a proyectos a llevar a cabo promovidos por el Ayuntamiento. No es la primera discrepancia que se produce en el equipo de Gobierno del PP de La Lastrilla, con dimisiones también en anteriores legislaturas. Pero, Vicente Calle insiste en que su compromiso es con La Lastrilla y sus vecinos, y su intención es continuar como su alcalde.

