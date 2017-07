Urbanismo desbloquea la construcción del colegio de las Concepcionistas en La Lastrilla

Fue en marzo de 2011 cuando las Madres Concepcionistas hacían visibles sus planes instalando un cartel con el logotipo del colegio en el terreno adquirido en El Sotillo

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo ha aprobado la modificación puntual número 10 de las normas subsidiarias de La Lastrilla, promovida por el Ayuntamiento, que da luz verde a la construcción del colegio de las Concepcionistas en El Sotillo. Han pasado ya siete años desde que las Madres Concepcionistas hacían visibles sus planes instalando un cartel, con el logotipo del colegio, en el terreno de 24.000 metros cuadrados adquiridos por la orden religiosa a los herederos de Pedro Marazuela y Emilia Azpiroz para poder mantener y ampliar su proyecto educativo. Problemas urbanísticos relativos al planeamiento de La Lastrilla han retrasado y casi paralizado el proyecto durante años, pero al fin parece que se ve la luz y el proyecto educativo será una realidad. El alcalde de La Lastrilla, Vicente Calle, confirmaba a esta Redacción el desbloqueo del proyecto, y explicaba que el Ayuntamiento ya está autorizado para conceder las licencia de urbanización y de construcción a las Concepcionistas, en cuanto la congregación presente el proyecto y reciba el visto bueno del Consistorio. El Boletín Oficial de Castilla y León ya ha publicado la aprobación definitiva de la modificación puntual de las normas mencionadas, que en uno de sus puntos, justifica la “conveniencia e interés público” de esa aprobación, “porque posibilita la implantación en el municipio de un equipamiento educativo de uso público de escala supramunicipal, lo cual supone un mayor y mejor servicio a los ciudadanos y una revitalización del núcleo de El Sotillo”.

El pleno municipal de La Lastrilla de octubre de 2016 aprobaba por unanimidad la modificación puntual de las normas subsidiarias, que incluía la superficie en la que se prevé la construcción del centro de las Concepcionistas. Previamente, en septiembre de ese año, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León formulaba de forma favorable el informe ambiental estratégico de esa modificación de las normas, al determinar “que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se atienda a los condicionantes expuestos en los informes de las administraciones públicas afectadas, y en particular el de la Confederación Hidrográfica del Duero”. El alcalde manifestaba entonces que “ha sido un proceso largo”, aunque valoraba que no se hubiera producido ningún informe desfavorable, ni ninguna alegación a la modificación de las normas”. Hay que recordar que en junio de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló las nuevas normas urbanísticas de La Lastrilla, paralizando los planes de expansión que había trazado el Consistorio, entre los que se incluía el nuevo colegio de las Concepcionistas. El Ayuntamiento volvió entonces a regirse por las últimas normas de planeamiento urbanístico, las de 1999, y así continúa en la actualidad. Y ahora, se ha aprobado la modificación puntual de las normas para sacar adelante proyectos como el de la congregación religiosa.

