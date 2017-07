Un inicio recordando un hermoso final

Los jugadores de la Segoviana realizan carrera continua en el inicio del entrenamiento. / KAMARERO

Hace algo menos de dos meses, la Gimnástica Segoviana escribía una de las páginas más hermosas de su historia, después de conseguir el ascenso a la Segunda División B remontando un 1-0 adverso frente al Atlético Malagueño, al que endosó cuatro tantos en el campo de La Albuera ante cerca de 4.000 aficionados, abriendo la puerta a una fiesta futbolística de las que se recordarán durante mucho tiempo.

Ayer, poco menos de dos meses después de aquello, un campo de La Albuera ‘algo’ más vacío que aquel 27 de mayo, recibía a los futbolistas de la Gimnástica Segoviana que se han propuesto como objetivo hacer un buen papel en la división de bronce del fútbol español. Mucha sonrisa de complicidad, algunas anécdotas de aquel día contadas en voz alta, y pocas caras nuevas en un plantel en el que casi todos se conocen casi de toda la vida.

En el cuerpo técnico, Abraham García comenzaba a rodearse de los suyos. De Manu González, que será su segundo entrenador, de Sandra Núñez, que se estrena como fisio, de Pablo García, preparador físico que pasará a ser el hombre más odiado durante las próximas semanas, o de los eternos (cada día más) Josito y Torquemada, a los que nunca se les acaban las ganas de fútbol.

El balón, desde el principio En el plantel azulgrana, las caras de despiste solo aparecían en los rostros de dos futbolistas, Alex Alonso y Alberto Leira, porque Asier Arranz, que ya vistió la camiseta azulgrana hace cuatro temporadas, estaba como en su casa, porque en realidad lo es. Así que tocaba arropar a los nuevos para que cuanto antes se integren en la familia gimnástica, y comenzar el trabajo de cara a una temporada tremendamente exigente, en la que el entrenador no ha tardado en señalar que el equipo deberá realizar entrenamientos de más calidad, teniendo en cuenta que habrá rivales que tendrán la posibilidad de entrenar más días.

Fueron 24 los futbolistas que se calzaron las botas y se dispusieron a entrenar, aunque no todos al mismo ritmo, por aquello de que Álex y Alfonso Berrocal aún tienen que realizar otro tipo de trabajo para conseguir que sus lesiones no sean más que un mal recuerdo cuando se inicie la temporada, y que Rubén y Dani Abad tenían permiso para asistir al entreno. Sí estuvo el cabezolano Alfonso Berzal, a prueba con el equipo.

Muy puntual, Abraham García salió al campo y se reunió con los jugadores, en una primera charla en la que puso de manifiesto que el club se encontraba ante una temporada tan importante como ilusionante. Después, mientras la práctica totalidad de los jugadores comenzaron a correr, el técnico hizo un aparte con Chema y Anel, dos de los capitanes del equipo que, como desde hace varios años, sin duda van a ser piezas importantes para que el vestuario funcione como lo ha venido haciendo.

Asamblea aplazada Mientras el equipo comenzaba la pretemporada, el presidente y los directivos de la Segoviana tuvieron conocimiento del aplazamiento de la asamblea de la Federación Española de Fútbol que, entre otras cuestiones. iba a decidir el calendario de competición de la Segunda B. En principio, se especulaba con que la asamblea tendrá lugar el 25 de julio, lo que obligará con seguridad a aplazar la asamblea de la Federación Territorial.

