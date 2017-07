Exhibición a los pies del Acueducto de varios integrantes del club de esgrima debido al 25 aniversario del corte de tráfico en el monumento. / KAMARERO

Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Los segovianos Ramón Martínez y Pablo Ordejón acuden a ellos para participar en la disciplina de esgrima. En ese momento, la capital es pionera en este deporte, gracias a que el padre de Ramón, José María Martínez, funda uno de los primeros gimnasios modernos del siglo XIX en la segoviana plaza de San Martín. Allí, además de introducir aparatos de gimnasia novedosos, inculca y promueve la enseñanza de la esgrima.

Ramón, natural de Valencia, siguió los pasos de su padre y continuó con la enseñanza de este arte en el gimnasio de la ciudad durante 66 años. Tras el cierre de la instalación, el protagonismo de esta disciplina se fue perdiendo poco a poco, pero hace cuatro años el Club de Esgrima de Segovia apostó por recuperar el arte de la coordinación con el sable.

La escuela comenzó con 35 alumnos y, en los pocos años de vida que lleva, la cifra ya ha ascendido a 53. Allí, todos los interesados en este deporte pueden aprender la modalidad del sable. Este arma requiere poseer buena forma física, pues es la variedad más rápida y ágil de la esgrima. A pesar de que actualmente el club únicamente imparte una de las tres armas del deporte, no descarta poder añadir en un futuro la enseñanza de florete o de espada.

Además, el club celebró el pasado mes de febrero la tercera edición de la Copa del Mundo Junior Femenino de Esgrima, a la que acudieron 107 tiradoras procedentes de 19 países como Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Rusia y Estados Unidos, entre otros. La organización del evento es una prueba de que el crecimiento del club segoviano es positivo y que está consiguiendo que la esgrima vuelva a florecer en la ciudad.

Competiciones Además, durante la temporada pasada fueron el club con mayor ratio de esgrimistas comparados con el resto de la población de Castilla y León. Consiguieron 99 participaciones en competiciones autonómicas -donde sumaron once oros, doce platas y dieciséis bronces- y 20 en nacionales, logrando una medalla de bronce. Además, el club obtuvo una medalla más de esa categoría en campeonatos de España.

Sin embargo, la Escuela no se conforma con la realización de todos estos encuentros, sino que también toma la iniciativa de presentar el deporte en colegios e institutos, donde la pasada temporada logró que alrededor de 3.500 niños y niñas conocieran la esgrima y la practicaran.

Durante esta pasada temporada también realizaron exhibiciones en la plaza Mayor, y el pasado fin de semana acudieron al Acueducto debido a la celebración del 25 aniversario del corte del tráfico que circulaba a través del monumento. Así, el club no desaprovecha ninguna de las oportunidades que se le ofrecen para dar a conocer este deporte que los apasiona.

Mucha gente desconoce que la esgrima tiene grandes beneficios para todo aquel que lo practica, en especial para los niños. En palabras de Ricardo Alba, profesor del club: “La esgrima desarrolla la velocidad de reacción y la coordinación, es un deporte muy completo porque trabajas casi todo tu cuerpo”, afirma, “además es muy activo y los niños van ganando coordinación en su cuerpo a medida que lo practican”.

Continuidad A pesar de que con el paso de estos años el club no ha aumentado enormemente sus inscritos, tienen muy poco porcentaje de gente que, una vez ha probado el deporte, lo deje. “La esgrima es una oportunidad de practicar algo diferente, Si quieres practicar fútbol, coges una pelota y te vas a la calle, pero para esto necesitas unas condiciones. Puedo asegurar que, quien lo prueba, se engancha”, concluye Ricardo.

El club continuará dando clase durante el presente mes de julio, para tomarse un descanso en agosto y llegar frescos sus integrantes al comienzo de una nueva temporada al mes siguiente. Una vez comience el nuevo curso, volverán a los colegios a enseñar a más niños el arte de la esgrima.

