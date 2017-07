Alberto Leira cierra la plantilla

Alberto Leira (izq.) junto a Agustín Cuenca con una camiseta de la Segoviana durante su presentación como nuevo jugador azulgrana. / KAMARERO

Salvo chollazo de última hora, el centrocampista de 20 años Alberto Leira (Fene, A Coruña) cierra la plantilla de jugadores con los que la Gimnástica Segoviana afrontará el primer tramo de la temporada en la Segunda División B con Abraham García al frente del cuerpo técnico. El jugador fue presentado en la tarde de ayer en las instalaciones de Ford Autoinsa arropado tanto por el presidente del club, Agustín Cuenca, como por buena parte de la junta directiva azulgrana, así como por Ramsés, director deportivo.

Agustín desveló el nombre de la nueva incorporación de la Segoviana, que llega desde la cantera del Deportivo de La Coruña aunque la pasada campaña la jugó en el Rácing Villalbés desde el mes de enero, después de que el conjunto blanquiazul optara por cederle ya que no contaba para el técnico del Fabril, después de haber sido titular en todos los conjuntos de la cantera deportivista, y también en el Villarreal, conjunto al que se marchó cedido durante una campaña.

Parco en palabras, el futbolista gallego fue sincero al afirma que “no conozco nada de la Segoviana, aunque es el equipo que más apostó por mí”, pero sí ha obtenido referencias a Abraham García, “y me han hablado muy bien de él. Bahía (la agencia de representación que le ha traído a Segovia) me ha comentado que puede sacar muchas cosas buenas de mí como futbolista”.

Leira se define como “un mediocentro con salida de balón”, y que puede ocupar distintas demarcaciones en la zona ancha del campo, vendrá a poner más competencia en una posición que Abraham apostaba por reforzar, ya que durante la pasada campaña solo podía contar con Manu, y en determinadas ocasiones con Domingo para realizar esa función de cabecero del triángulo que componían con la pareja de centrales gimnásticos.

Agustín señaló que con la incorporación de Leira la plantilla queda cerrada, “y nos quedaremos con 21 fichas en el equipo, aunque completar esa ficha dependerá de la recuperación de los jugadores lesionados, y de cómo vaya transcurriendo la temporada”.

De esta manera, el conjunto gimnástico cierra un más que tranquilo mercado de fichajes, después de haber incorporado solamente a tres futbolistas, Álex Alonso, Asier Arranz y ahora Alberto Leira. Esa es la ventaja de haber renovado a prácticamente toda la plantilla que logró el ascenso a la Segunda División B.

