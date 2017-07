"Tenemos mucha hambre"

Abraham García, durante un partido de la Segoviana. / KAMARERO

A pocos días de iniciar la pretemporada, el entrenador de la Segoviana, Abraham García, muestra su satisfacción por la renovación de la práctica totalidad de la plantilla, con lo que se ha mantenido el bloque que logró el ascenso, “algo vital para poder empezar con buen pie una temporada dificilísima”.

¿Satisfecho con la plantilla?

De todos es sabido que el club, la dirección deportiva y yo mismo, porque también creo en ello, decidimos al planificar la temporada el tratar de renovar a toda la plantilla. La respuesta ha sido la que esperábamos, porque creo que decirle que no a la Segoviana es difícil. Confiábamos en el grupo de forma real.

Firmamos al lateral izquierdo que era un chico que yo ya conocía, que en su día ya habíamos visto y que nos ayudaba a reforzar. Alex es un buen jugador para esa posición, además que creo que va a calar bien el grupo de compañeros. Nos quedaban dos fichas libres, una de ellas debería ser sub23 y hemos completado la otra en el caso de Asier, un jugador que conoce ya la categoría de sobra y el club también. Cuando me comentaron que el club estaba en conversaciones con él, por supuesto que a mí me pareció buena idea. Es un jugador que nos va a aportar mucho.

¿No corre el club un cierto riesgo esperando a la recuperación de Álex para que sea el cuarto central?

Cuando el club me dijo cuál era su planteamiento lo apoye al cien por cien. Creo que ese jugador merecía esa espera. Vamos a observarle después de este parón largo cómo viene, él también conoce la realidad, porque es un buen chico y un chaval muy inteligente. El club le ha guardado la licencia y eso lógicamente también tiene fecha de caducidad. Tenemos algunas adaptaciones que podemos hacer, estamos en la pretemporada que es un período de prueba para precisamente poder ver alguna otra alternativa y sobre todo valorar cómo se encuentra el jugador. Ojalá sea Álex el que ocupe esa cuarta posición porque se lo merece. Le conozco desde que era pequeño cuando estaba en el Atleti, y es un jugador de absolutas garantías.

Y, por último, a la búsqueda de un mediocentro…

Estamos buscando a alguien de esa posición, pero nunca se sabe. Por las circunstancias que tenemos, no podemos rechazar que se ponga un buen futbolista a tiro, tenemos esa última opción y vamos a esperar. No tenemos prisa, porque lo tenemos bastante bien enfilado. Estoy satisfecho porque ha sido un verano muy tranquilo, en el sentido de que yo sabía que casi todo el mundo iba a decir que sí. El trabajo de la presidencia, directiva y dirección deportiva ha sido brutal. Hay un reto muy bonito este año.

El bloque está hecho, lo que no deja de ser una ventaja al principio de la competición.

Eso es cierto y es con lo que tenemos que jugar al principio, con que ya nos conocemos, que sabemos cómo es el trabajo. Lo importante es saber lo que tenemos por delante, que es una categoría dificilísima, pero vamos a ver si con la fuerza de los que estábamos y los nuevos en número muy pequeño, nos acoplamos muy rápido, porque esa puede ser una buena baza.

No podemos dejar escapar puntos, pues luego lo vamos a pagar. Tenemos que hilar muy fino, que es esa es una de las cosas que te exige el fútbol profesional.

¿Qué le parece el grupo?

Si finalmente el grupo es así, me gusta por muchos motivos, entre ellos algunos que tiran un poquito más a lo bohemio. Volver a jugar contra equipos donde yo estuve, el Madrid B, el Atlético de Madrid B, el Toledo, Talavera también es un sitio que conozco por mi padre que entrenó allí, en Galicia he estado entrenando...

Conozco los campos, Pasarón es un campazo, el Depor B y Celta B son dos campazos, Cerceda es otro, El Toralín es un sitio donde el fútbol ya es una cosa muy cercana a lo profesional. Y sobre el estilo veremos lo que propone cada entrenador; creo que hay muchos alicientes y ahora tenemos que saber que tenemos que entrenar como leones, porque los rivales tienen unas estructuras muy profesionales.

¿La Segoviana va a seguir siendo fiel a su estilo?

Sí, porque al final por mucho que uno quiera con un garbanzo hacer unas lentejas, podrá hacer una cosa parecida o que intente que sepa igual, pero nuestros ingredientes son los que son. Seguiremos con nuestra propuesta, con nuestra idea de generar fútbol, de generar ocasiones, de divertir a la gente y ahí no podemos fallar.

Va a ser todo mucho más difícil, porque enfrente tendrás equipos con unos presupuestos que multiplicarán el nuestro quizá hasta por 10, así que en ocasiones habrá que adaptarse. Pero trataremos de ser fieles a nuestra gente que es el mejor aval que tenemos. En nuestro campo no podemos ofrecer otra cosa que no sea jugar bien con los ingredientes que tenemos, que son futbolistas que tienen un buen trato de la pelota, que les gusta asociarse y les gusta generar ocasiones a base de llevar la iniciativa. Pero a veces el que está enfrente no te lo permitirá, entonces tendremos que adaptarnos y buscar que haya más minutos parecidos a lo que nosotros queramos, y no a lo que quieran los demás.

¿Importantísimo comenzar bien la primera vuelta?

Vital, porque es cuando los equipos todavía se están armando. Al final hay leyes en el fútbol que no están escritas pero que son sota, caballo y rey y se repiten, sobre todo en campeonatos largos. Vamos a prepararnos muy bien y a saber que cada día nuestro tiene que valer por dos, porque hay gente que dispone de la posibilidad de entrenar el doble. Nosotros lo haremos con más calidad y confiaremos más en nuestro estilo.

¿La tranquilidad en el trabajo es otro de los aspectos favorables que le puede ofrecer la Segoviana?

Es fundamental. Todo el mundo que conozco y que se ha relacionado de una u otra manera con el club me dicen que da gusto con la directiva, con las cosas claras que tiene, la tranquilidad con la que se maneja, y con su profesionalidad. El tener poco significa tener hambre y querer hacerlo bien. Nosotros tenemos mucha hambre, yo por lo menos, es una oportunidad soñada para mí, y para los chicos también, y nos tenemos que preparar. No vamos a ‘cubrir el expediente’, nuestros chicos son profesionales siempre pero ahora habrá un hueso muy duro y hay que hacer 90 minutos muy concentrado. Eso se palpa también, la gente está a gusto, está cómoda, se siente bien y yo estoy muy contento de la respuesta de todo el mundo. Me voy a partir los cuernos por el club, por todo el que se suba a la Albuera y por los jugadores, porque tenemos que disfrutar esto, y el fútbol y el deporte se disfrutan sumando puntos y consiguiendo los objetivos.

